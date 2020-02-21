中華電信5G最佳頻率組合到位 5G網路建設邁大步

中華電信參與國家通訊傳播委員會108年行動寬頻業務釋照競價， 今(2/21)日於第二階段的位置競價確定取得3. 5GHz頻段的3.42-3. 51GHz及28GHz頻段的27.9-28.5GHz，1/ 16的數量競價及今日的位置競價合計標金483.73億。 中華電信在5G首波釋照中，於3. 5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬， 頻率位置也是對該公司最有利的標的，是發展5G的最佳頻譜組合， 也是未來二十年行動寬頻業務的重要資源。

中華電信董事長謝繼茂表示，「對於本次取得的頻率位置相當滿意， 3.5GHz頻段的頻率位置3.42-3.51GHz， 目前在設備供應上產品最齊全、時程最早， 有利於及早建設5G網路；另外， 這段頻率也完全避開4G手機可能產生的二次諧波頻率干擾，讓3. 5GHz頻段的90MHz大頻寬效益可以充分發揮。 本次標金雖然比預期稍高， 但不影響我們今年對於5G的網路建設計畫， 今天取得頻率是第一步，中華電信推動5G腳步不停歇， 將邁開大步，加速辦理後續相關法定的申請作業， 積極投入5G網路建設，目標在今(109)年7月開臺提供服務， 搭配本公司取得之東京奧運新媒體平台轉播權， 中華電信將以超高寬頻技術，帶給客戶最優質、最新穎的4K、 VR觀看奧運賽事轉播的全新體驗。」

《5G時代，值得期待》。中華電信積極布局5G， 在國內最完整的行動通信、物聯網及光纖寬頻網路基礎上， 進一步推動雲機房、邊緣運算等新世代網路演進，以建構最大頻寬、 最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路為目標，在頻寬、涵蓋、 時程全面領先，爭取客戶認同；並將全力發展人工智慧、大數據、 資安等核心科技，並與國內產業夥伴建立生態圈，軟硬結合、 優勢互補，提供以客戶需求為中心的智慧、創新、安全應用服務， 回應廣大客群及垂直產業的期待，引領台灣進入5G新時代。