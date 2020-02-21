新北響應世界母語日 邀全民用母語學防疫

聯合國教科文組織定今(21)日為「世界母語日」， 新北市教育局特別邀請

本土語輔導團拍攝「防疫學母語」教學影片，收錄閩、客、原( 阿美、排灣與布農族)語的版本，共計5部影片，用母語教學口罩、 酒精和額溫槍等防疫用品的念法，以及如何正確使用口罩， 讓學生在家學母語也不忘防疫！

教育局長張明文表示，新北市是多元族群的友善城市， 教育現場透過課程融入、情境營造等方式，讓學母語更加生活化， 也自去(108)年起推動「本土文化影音創意說唱讚計畫」， 讓學生在說唱中自然習得母語， 並由師生錄製說故事或歌謠吟唱影片分享至新北市本土影音說唱讚網 站(http://www.digimagic.com.tw/ greata/)，本次結合防疫題材學習母語， 邀請家長帶著孩子一起到新北市親師生平台-數位學習影音網(ht tps://estudy.ntpc.edu.tw/Page/ Index.aspx)下載， 或者到新北市教育局Youtube頻道觀看(https:// www.youtube.com/playlist?list= PLxfzkuTp9yxmBuVVbY46KXiQtr686 aGrT)，一起在家「防疫學母語」。

擔任閩南語教師的唐明華老師說：「 這次把閩南語結合防疫措施拍成影片很具挑戰性也非常有意義， 有些專有名詞是一般人比較少用的，例如口罩的閩南語是『喙罨(t shuì-am)』，相信很多會講閩語的學生或大人都不太會說。 」

原住民語老師劉金花也提到， 有些專有名詞在原住民的語言裡是沒有的， 必須以外觀或用法來表達防疫用品，在這次的影片錄製過程中， 又重新體會到母語的精練與美麗。

新北市政府教育局自92年起成立本土語輔導團，由重陽國小、 崇德國小與丹鳳國小擔任本市閩客原三語輔導工作小組之總召學校， 提供許多相關本土語言教材，供教師參考及學生學習， 協助老師進行落實本土語言教學。也讓學生在教學情境中， 體認族群語文對鄉土文化延續及創新的重要性， 培養學生能在日常生活中應用本土語言、擴充生活經驗、 培養熱愛鄉土之情懷。