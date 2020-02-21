【武漢肺炎】南韓21日新增百例確診　累計逾2百病例、6成與「新天地」大邱教會有關

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 南韓政府今天(21日) 下午更新武漢肺炎確診總數，較昨天(20日) 下午大幅增加100例，總計達204例。

綜合南韓媒體與中央社報導，確診人數當中，與新天地教會相關者有128例，超過6成。此外新增病例大多與被稱為「超級傳播者」的第31例，同為新天地教會教友，使得該教會成南韓疫情一大源頭。

南韓中央防疫對策本部當地時間每天上午10點和下午5點，會分別公佈截至當天上午9點和下午4點的疫情資訊。

中央防疫對策本部上午通報新增52例，當中有39人與被稱為「超級傳播者」的第31例同為新天地教會教友。下午再通報新增48例、則有46例與教會有關，累計到今天為止，與新天地教會相關確診人數達128例。

由於大邱、慶尚北道地區是目前確診人數最多的地區，共計超過100例，大邱市更出現超級傳播者。南韓國務總理丁世均今天因此宣布將疫情劇增的大邱市、慶尚北道清道郡，指定為傳染病特別管理地區。採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。

大邱市當局目前已決定取消或延期舉行2月28日民主運動紀念典禮、31節紀念活動及K-pop Super Concert等2、3月活動；並要求該市1324所幼稚園休園，252所老人醫療設施管制外部人員進出及會面。

此外首爾市長樸元淳今天表示，為遏制疫情擴散，首爾市決定暫時禁止在光化門廣場、首爾廣場和清溪廣場舉行集會，新天地教會設於首爾的設施將從當天起關閉。

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圖為防疫人員19日在新天地大邱教會消毒情形。(美聯社)

也就是說，新天地教會位於首爾銅雀區、西大門區、蘆原區、江西區的傳教辦公室等設施都將被暫時關閉。

首爾市還決定今起暫時關閉老人福利館和綜合社會福利館等社會福利設施3467處，直到社區感染危險性減為零。

南韓媒體指出，除與新天地大邱教會有關的確診人數一天內暴增，發生醫院內集體感染的慶尚北道清道郡一家大南醫院（音譯），確診人數為16人，其中5人為該院護士。

「地下街行人大概少9成以上，許多商店大門深鎖」。南韓大邱市爆發武漢肺炎疫情，中央社引述日前自主隔離14天、在當地工作的台灣女教師說，現在她每天都待在家裡，一週只出去採買一次。

新天地耶穌教會（Shincheonji Church of Jesus）大邱教會一名61歲婦人，是南韓第31例確診者，但她在還未出現症狀前就參加兩次禮拜，出現不適後又在9日與16日參加各參加一次禮拜，並搭乘高鐵與地鐵參加活動，直到本週稍早才確診，與她同場禮拜過者達1001人，被指為「超級傳播者」及疫情失控一大關鍵。

韓國前鋒日報（The Korea Herald）指出，新天地耶穌教會是1984年由李萬熙所創。李萬熙自稱是基督旨意的傳達者，教派素以狂熱、在地秘密傳教聞名，招攬新信徒從不揭露身分。

致力破除異端的牧師申賢旭（Shin Hyun wook,音譯）說：「新天地教會的信徒，入教後甚至連家人都不講。他們的信眾對得病也不在乎，因為他們信奉永生，相信生病與最終病死的人都是因缺乏信仰。」

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