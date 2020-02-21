台北中山希爾頓逸林酒店 歡慶一週年 推出住房餐飲系列優惠

台北中山希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan從開幕至今廣受商務人士與自由行旅客的喜愛，因此特別選在一週年之際，推出一週年專屬住房餐飲系列優惠，住房推出「逸字千金住房專案」，每晚只要$3999，再推出逸字千金加碼優惠，凡姓名裡有「台北中山希爾頓逸林」，一個字可折抵$1000，最多每房折抵$3000，等於只要$999即可入住；La Salle森酒吧與Alley麗餐廳聯合推出「我的折扣我作主」活動，於兩餐廳消費滿$999元即可參加折扣抽獎，最低可抽到58折優惠，直接折抵當日消費！

台北中山希爾頓逸林酒店充滿設計質感，整體設計邀請設計師蔡文卿與其團隊永續設計規劃，從大廳、餐廳到客房都充滿濃濃的台灣文化與自然綠意；燈光設計則邀請有燈光詩人美譽的賴雨農做整體規劃，營造出舒適、放鬆的氛圍，深受旅人喜愛。

自2019年2月26日開幕剪綵至今，已經接待超過5萬位客人，歡慶一週年，台北中山希爾頓逸林酒店推出一週年系列優惠來回饋給每位旅人。住房推出國人限定的「逸字千金一週年住房專案」，每晚只要$3999，即可雙人入住逸林客房1晚（純住房不含早餐），可同享Alley麗餐廳自助早餐買一送一優惠（早餐每客$700+10%）。此外，呼應專案名稱「逸字千金」，只要姓名裡有「台、北、中、山、希、爾、頓、逸、林」任一個字，就能折抵專案房價$1000，兩個字抵$2000，每房最多折抵$3000，等於最低只要$999即可入住一晚，可說史上最低優惠，一字千金名符其實！逸字千金一週年住房專案自即日起至2020年4月30日止，每人每日限訂2間房，僅接受電話預訂。

在餐飲方面，1樓La Salle森酒吧與2樓Alley麗餐廳聯合推出「我的折扣我作主」一週年優惠活動，自2020年3月1日～4月30日止，凡於兩餐廳消費滿$999元，並按讚或追蹤台北中山希爾頓逸林酒店粉絲專頁/IG官方帳號，即可參加折扣好運抽獎活動，共有58/68/78/88折等優惠，憑藉著自己的好手氣抽出優惠，可直接折抵當日消費，超級適合三五好友歡聚聚餐試手氣！優惠折扣限折抵當日消費，且需另加原價10%服務費。

台北中山希爾頓逸林酒店即日起至2020年4月30日歡慶酒店一週年，一週年住房、餐飲系列優惠驚喜不斷，如有訂房需求敬請撥打訂房專線：+886-2-6618-2174；餐廳訂位請洽請洽+886-2-6619-9999轉Alley麗餐廳、La Salle森酒吧，將有專人為您服務。