新北美食地標─Mega 50餐飲及宴會，位於隸屬遠東集團的百揚大樓之最高樓層，大樓單一入口處早已啟動紅外線體溫監測及配備酒精消毒機，餐廳內部則以高規格的防疫措施，維護安全的用餐環境。Mega 50旗下49樓的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，左右各有一處戶外空間，通風良好，環境舒適，將於2月24日起全面更新12款平日商業午餐，每款皆為套餐模式，仍維持NT$199元起的售價，媲美百貨小吃街，深受周遭上班族和退休人士的喜愛，該廳迄今全天候穩定營業，皆無異動。因應現階段需求，Asia 49此一全新商業午餐將與48樓「望月樓」的平日午晚餐，自2月24日同步展開外帶或外送服務，詳如下述。

西餐起家、且嫻熟南洋料理的主廚王鐘賢，根據以往商業午餐點用率數據，歸納出顧客偏愛的菜式，設計了12款全新選項，每款皆含主餐、開胃菜及飲料(紅茶、綠茶、雪碧、可樂擇一)，維持NT$199元起的售價，於2月24日起每週一至五之11:30至14:00供應(假日除外)。此一全新商業午餐亦可供外帶或外送，免收服務費，然外送單筆訂餐須滿NT$2,000、且距離餐廳五百公尺內，可享送餐到府，詳情請洽(02)7705-9717。