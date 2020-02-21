干預大選第二季上演 美國情資指俄國再拱川普連任

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統大選將於今年11月3日舉行，國安情資顯示，俄國似乎蠢蠢欲動，力助川普連任。當年因「通俄門」疑雲登上總統寶座的川普，對此情報的反應是大為光火，還「巧合地」立刻撤換情報總監。

美聯社報導，權威媒體紐約時報與華盛頓郵報披露，美國情報單位13日在一場閉門簡報中，向眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）示警，俄國已開始動作，意圖干預本屆大選，一如2016年使出的伎倆，要在選民間播下分歧的種子。

去年好不容易才因罪證不足，從通俄門調查脫身的川普，知悉了此事後火冒三丈，他不滿簡報在場議員竟包括民主黨的謝安達（Adam Schiff），此人就是川普彈劾案主導者。他深怕民主黨會見獵心喜，拿此情資來大做文章。

知情人士表示，簡報翌日，川普在白宮痛罵當時的代理國家情報總監（Director of National Intelligence）馬奎爾（Joseph Maguire），本周旋即宣布將他撤換，由駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）出任。格瑞尼爾素為川普的忠誠支持者，過去多半在政治與媒體圈遊走，但缺乏國安與軍事背景，任命合理性令人詬病。

CNN指出，此時人事異動過於巧合，不免令人懷疑，川普在情報圈安插心腹之舉，是為了確保能壓下任何不利於他的情報。儘管川普陣營一再強調，他並未與俄國交好，然其多項外交政策顯然投俄國所好，包括美軍撤出敘利亞、宣稱烏克蘭介入美國大選，以及不斷批評北約（NATO）、破壞西方國家的團結。這也說明了為何汲汲營營於削弱美國影響力的俄國，寧可選擇讓川普再保住四年大位。