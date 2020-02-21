中國一線醫護曝真相：武漢肺炎無特效藥 採取支持性療法

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情擴散，中國死亡人數超過2千人。中國微博上有一線醫師爆料，由於患者肺部被分泌物佔滿，導致患者臨死前會劇烈掙扎，跟淹死相仿。由於武漢肺炎沒有特效藥，目前僅能採取支持療法。中共派遣幾萬醫護去武漢支援，再再說明這個疾病不好治。

中國社群平台微博近日流傳一則「一線的醫生的話」，文中提到，武漢肺炎病人去世前一直呼吸困難，在過世前最後幾分鐘病人會呼救，會哭著喊著說醫生你救救我….伴隨這劇烈地掙扎，直到呼出最後一口氣。

醫生在文中提到，武漢肺炎病人的死因，本質上和淹死相仿，都是大量的水進入到肺部裡後，氧氣進不去而喪命。武漢肺炎患者的肺部被病毒導致的果凍狀的分泌物給佔滿，換氣功能完全喪失，再濃的氧氣也進不去血裡面。

醫生說，武漢肺炎目前沒有特效藥，重症病人的肺部最後會無可避免的纖維化，而這是不可逆的。只能採取支持性療法。武漢肺炎的高傳染特性，容易讓病人成為重症患者。中國官方派了幾萬醫護去武漢，說明這個病不好治。

那位一線醫師表示，民眾想避免感染，除了少去人多、密閉的地方，例如超市排隊搶食物外，營養均衡、提升免疫力也很重要。此外還建議大量飲水，補充電解質，喝湯等，以保護肺部。

（圖片翻攝自微博）