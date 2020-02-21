「寄生上流」奧斯卡鑲金 川普氣噗噗：怎能頒給南韓電影？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）向來口無遮攔的美國總統川普，又再次語出驚人了。眼看今年奧斯卡最高殊榮竟然頒給了南韓電影「寄生上流」（Parasite），川普直接在公開場合嗆聲，有沒有搞錯？

CNN報導，川普20日在科羅拉多州科羅拉多泉（Colorado Springs）一場造勢活動上脫稿演出，狠狠酸了今年揚威國際的南韓黑色悲喜劇「寄生上流」一把。「你們看到今年奧斯卡多扯了嗎？」邊說還邊學頒獎人口吻，「得獎的是，來自南韓的電影！」

探討南韓貧富差距的寄生上流，一舉奪下第92屆奧斯卡最佳劇情片、導演、國際電影（原最佳外語片），與原著劇本獎，是奧斯卡史上首次獲最佳劇情片的非英語電影。

矢言要「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的這位美國總統，完全無法接受這個事實。「到底是怎樣？我們跟南韓的貿易問題已經夠多了，現在他們還把最佳影片頒給南韓電影？」他也顯然沒看過這部片，「好看嗎？我不知道。」發行該片的美國獨立片商Neon則不甘示弱，在推特回擊川普評論，｢完全可以理解，畢竟他不識字。」（Understandable. He can't read.）

除了抱怨奧斯卡亂頒獎，川普還呼籲好萊塢加把勁，恢復往日榮光，多推出像「亂世佳人」那樣的經典。他也藉機揶揄今年拿下奧斯卡最佳男配角的布萊德彼特（Brad Pitt）。

布萊德彼特在發表得獎感言時諷刺地說，自己比美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）好多了，至少還有45秒的發言機會，波頓則根本沒能在參議院就川普遭彈劾案一事出席作證。對此，川普不屑地說，「我從來不是他的粉絲，他只是個會耍小聰明的傢伙。」