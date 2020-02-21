【武漢肺炎】「鑽石公主號」20名台灣旅客終於從日本返國 華航包機深夜降落桃園機場

載著鑽石公主號台灣旅客的華航包機，21日晚間順利從日本返抵國門，透過窗戶望去，機內人員皆全副武裝。中央社 載著鑽石公主號台灣旅客的華航包機，21日晚間順利從日本返抵國門，透過窗戶望去，機內人員皆全副武裝。中央社

更新時間: 2020-02-21 22:38

首次發稿: 2020-02-21 14:35

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）鑽石公主號包機今(21日) 晚9時48分降落桃園國際機場，班機停靠在台灣飛機維修公司機棚後，所有旅客隨即進行檢疫。

鑽石公主號上的台籍旅客，搭乘華航班機於深夜返台；班機深夜順利降落桃園機場隨即緩緩移動，停靠在台灣飛機維修公司機棚，並依規劃進行各項檢疫。

中央社引述中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功說，包機搭載19名鑽石公主號旅客及1名先前派去的醫生。

更新時間: 2020-02-21 16:11

首次發稿: 2020-02-21 14:35

華航包機今下午前往日本接人 「鑽石公主號」預估19名台灣旅客搭乘

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）鑽石公主號19日解除隔離後，最後5名台灣乘客包括最後一刻檢測呈陰性的魔術師陳日昇都已下船，駐日代表謝長廷在臉書秀出與陳日昇合照，並指19位國人今天(21日) 晚上可以一起乘坐包機返回台灣。

謝長廷在臉書表示，今天凌晨三時才拿到最後一批下船的4位台籍乘客名單，早上也確定下船時間，他們已經下船，晚上就可以一起坐包機回台灣的乘客總共有19人。

謝長廷說，這一次是不管乘客或船員，只要持有中華民國護照，檢查陰性，願意回去的都勸導坐包機回台，以利防疫。

謝長廷說，今天名單中，陳日昇原來並沒有在內。陳日昇受僱在船上表演，也具有船上工作人員的身分，駐日代表處還是把他列為乘客，也辛苦爭取到船公司的同意可以讓他隨包機回家。

首次發稿: 2020-02-21 14:35

華航包機今下午前往日本接人 「鑽石公主號」預估14名台灣旅客搭乘

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）鑽石公主號包機今(21）日下午出發前往日本，深夜返抵台灣，據悉將接回14名鑽石公主號上的台灣旅客，並有4名醫護隨機，所有人員均穿隔離衣、外科用口罩及護目鏡，機上不供餐並備有紙尿褲，回台後由救護車送醫採檢。

中央流行疫情指揮中心日前證實，將派華航赴日接回滯留鑽石公主號的台灣民眾，該包機將由華航的737-800執飛，班機CI7550今下午1時從桃園機場起飛前往日本羽田機場，預定今晚10時30分回到桃園國際機場，目前班機已經在機坪準備起飛。

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，鑽石公主號台灣籍旅客加2名員工共24人，共6對夫婦、1對母女，其他是個人。由於其中5名旅客確診在日本治療中，所以包機可接回19人，但確實會搭包機回台人數未確定。

中央社報導，這次包機任務將由華航執行，使用可搭乘148人的機型，機組人員包括4名空服員、2名機師，防疫團隊則有1名醫師及3名護理人員隨機，因會搭機者最多18或19人，可以1人坐1排，醫護人員將坐在隔離區，機上也會預留空間，預防回台中途有緊急狀況可處理。

根據知情人士透露，預計將有14名台灣旅客搭乘該班機返台。

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飛行期間所有人員均穿著隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡，為防止穿脫造成感染，機上不供餐、不供水，也希望乘客少上廁所，為此也準備了紙尿褲；旅客只能隨身攜帶貴重物品，其餘行李將表面消毒後托運，將由家屬領回，14天內不打開。

華航班機抵達日本後，希望接送時盡可能避免經過空橋，回台後則比照武漢包機流程，直接停靠台灣飛機維修公司機棚，旅客進行體溫測量與各項防疫檢查；參與執勤人員穿著隔離設備執勤，支援入境旅客的疾管、護照檢驗、交通動線勤務。

何啟功說，原預計旅客下機後一人搭一台救護車，但考量夫妻已同室多時，規劃讓夫妻坐乘一台，單身者仍維持一人一台。

何啟功指出，日前指揮中心已將鑽石公主號列為一級感染區，屬於高風險特定環境，為了防疫考量，從鑽石公主號回台的民眾會先送到醫院採檢，將分送到2到3家醫院，一旦發現陽性就立即住院治療，若採檢2次確定陰性則送至檢疫所隔離14天。

何啟功表示，若有國人不隨包機返台而自己跑回來，會被拒絕入境；而若國人留在日本14天後無異狀，再看看要用什麼方式把人接回台灣。

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原本載有大約3700名乘客及工作人員的鑽石公主號郵輪，因一名香港旅客確診感染武漢肺炎，被迫停泊在日本橫濱港外隔離14天，到2月19日為止。但隔離期間發生群聚感染，到20日為止，船上有634人確診感染。

鑽石公主號爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。船上原有22名台籍乘客及2名台籍遊輪員工，目前共5人確診送醫，其餘19名台灣人從19日起連續3天分批下船。

截至21日午間，船上最後5名台灣人也順利下船，趕得上傍晚抵達羽田機場的台灣華航包機。

最後下船的5名台灣人中，魔術師陳日昇日前曾透過直播表示，自己已經在船上待了近一個月，眼看別國表演者都已經搭機返國，自己卻因還未拿到檢驗報告而無法下船，心急如焚喊話：「如果陽性就把我送醫院，陰性就讓我趕包機，我真的不想再等了。」

他今天稍早在臉書上分享好消息，確認檢測報告為陰性，準備下船搭飛機。他激動表示：「感謝老天！感謝所有單位！ 感謝各位朋友！」

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華航包機已在21日下午出發前往日本 (中央社)