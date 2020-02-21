【武漢肺炎】確診港警曾參加59人聚會　常光顧的餐廳店員也中標

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）香港昨（20）日首度有警員確診武漢肺炎，該名48歲男警18日起發燒，當晚曾到西環明星海鮮燒鵝專門店出席警署同仁聚會，共涉及59人。香港警方已展開調查，下令密切接觸人員（包括同事及出席聚會的警員）居家檢疫。

香港01報導，香港昨日新增3例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，其中一名為48歲駐守北角警署的鎮暴警察，本身患有慢性疾病，居於油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍，18號開始發燒和咳嗽，當晚曾到西環明星海鮮燒鵝專門店出席警署警長退休晚宴，並逗留4個半小時；於19日就醫時確診感染。

由於該聚會連同患者共有60名軍裝警員出席，主要涉及數間警署人員，警方表示，得悉他確診後，已聯絡出席的警員。警方指示與他接觸者他們先返回警署，不再接觸市民；而這些員警於今（21）日凌晨被界定為密切接觸者，須接受檢疫。

報導引述警方說法，目前積極配合衞生署進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員過去14日的工作記錄和執勤表等資料。根據警方初步資料，該警員在2月4至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行警務工作。

警方也正調查他曾否於這段期間，負責登門突擊查核家居檢疫人士有否違反檢疫令。

香港另外兩例確診病例，一名是油塘大本營商場「一粥麵」做收銀員的30歲女子，住在秀茂坪曉麗苑曉暉閣。據報導，確診的男警員常去這家餐廳吃飯，目前還不確定她是否因此被感染，二人相隔約一星期發病。另一名是58歲男子，從事市區計程車司機，住在元朗新田石湖圍。