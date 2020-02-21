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台灣中研院花14天順利合成　武漢肺炎治療藥物「瑞德西韋」！

研究團隊在經過10多個複雜步驟，日以繼夜趕工。終於在 2月20日取得經光譜鑑定，純度達97%的瑞德西韋。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/21 11:11
圖/中研院官方臉書

圖/中研院官方臉書

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中研院臉書昨(20)日深夜PO文宣布，該院化學所成功合成國際視為治療武漢肺炎新藥的「瑞德西韋」！而且是從無到有自己合成，百毫克級、純度很高。

PO文指出，國內學研單位分進合擊，中研院化學所陳榮傑副研究員的研究團隊，於2月6日接獲廖俊智院長指示開始研究，兩周即合成百毫克級瑞德西韋。

陳榮傑表示，由於合成原物料缺貨，瑞德西韋的起始物無法在2/6前取得。因此直接採用自己從零開始合成的方式，

研究團隊在經過10多個複雜步驟，日以繼夜趕工，其中還有一些化合物必須透過更精密的再結晶方式純化。終於在 2月20日取得經光譜鑑定，純度達97%的瑞德西韋。

陳榮傑說，藥物合成工作艱鉅複雜，他們是僅僅7人的團隊，但每位同仁都具有強烈的使命感，盼對疫情有所貢獻，日以繼夜地投入研究工作，才能在短短兩週內成功合成瑞德西韋。

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廖俊智院長強調，此成果顯示中研院有能力承接藥物合成作業，但希望備而不用，未來因應疫情所需，可透過技術授權在臺灣大量生產，支援國家防疫。

另一件對台灣防疫相當重要的事情就是，中研院於13日召開「國內學研單位COVID-19合作平台」會議，全面啟動抗疫研發。

廖俊智院長在會中倡議開放科學（open science）的精神，以利學研單位共享研究材料、研究資訊，及智財成果。分進合擊不僅能加速研發進度，更可以多重驗證由不同研究團隊研發出的成果」。

與會的十五個國內學研單位代表，經熱烈討論後，決議組成十三項協作子平台，包括病毒培養、檢體，病毒分讓、檢測、老藥新用、關鍵材料供應、智慧財產權、抗體、小分子合成、疫苗、抗原、動物模式、社會倫理與法律等，共同投入 COVID-19 的快速篩檢工具、藥物與疫苗研發。

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