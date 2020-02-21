「當政治正確高於一切」 武漢前線醫生冒險揭露疫情悲慘真相

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情逐漸失控，中共官方在封城、封區後仍無法遏止病毒擴散。有中國前線臨床醫師冒險發文表示，政府為增加出院率，公然撒謊，強制要求正在吸氧的患者出院，甚至要求中醫參與救治，有的患者出院時肝功能甚至高於正常值5倍，比剛入院時狀況還要糟糕。

一名在武漢疫情前線的醫師在《丁香園》上發文，中國官方為了掩飾武漢肺炎疫情逐漸失控真相，管控措施由最初的封城、封路到現在的封小區，愈來愈嚴格。政治正確高於一切，高於患者的健康，高於大眾的利益。

該醫師在文中寫道，政府為了加病床周轉，確診的新冠（武漢肺炎）患者住院10餘天，沒有生命危險，達到文件規定的出院標準，就要開出院。

標準如下：1.癥狀好轉。2.胸部CT較前吸收。3.核酸檢查兩次陰性。

有些住院治療的患者前一刻還在吸氧，走路都費勁，下一刻就要出院了，因為達到了文件規定的出院標準。

而中國的核酸檢查陽性率不足百分之三十，這些出院的患者並無社區對接，自行回家隔離。將教條主義發揮的淋漓盡致。

其次，中藥參與救治，每一位患者都要中藥治療，不論輕重緩急，不管望聞問切，按照癥狀選擇擬訂好的草藥處方。誰有反抗，就是違抗抗疫大政方針和最高指示精神。

有的在院期間肝功能異常，有的出院時肝功能高於正常值5倍。

第三，為了出院率撒謊。有的患者複查的胸部CT影像無明顯改善，但是在出院結論里也要寫明顯好轉。毫無底線可言。

第四，新收的患者有的僅僅是核酸檢測結果陽性，沒有任何的癥狀與體征。還有一家三口同時住院，也僅僅核酸檢查陽性。有一個患者胸部CT檢查三次，前兩次正常，最後一次終於出現了病灶，很明顯，真的被傳染了。現在出院患者的癥狀都比新收病人的病情還要重。

該醫師控訴，當初為了新冠肺炎患者的利益犧牲了普通患者的利益；現在為了完成新冠患者去庫存的目標，犧牲在院新冠肺炎患者的健康。我們已經走在運動式的救治之路上，我們在大躍進的方向上邁進。

此文章在刊出後被各大媒體瘋狂轉載報導，但原文已經被刪除。

截止今日，中國武漢肺炎確診人數為7萬5千465人，死亡人數2千236人，