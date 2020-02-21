【武漢肺炎】日本疫情延燒　美國CDC發佈「一級旅遊警示」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）繼香港之後，美國疾病管制暨預防中心再將日本列入武漢肺炎第一級旅遊警示，呼籲有意前往的民眾應做好預防措施。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）當地時間20日，在網站列出2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）明顯社區傳播的國家，台灣仍與與日本、新加坡、南韓、泰國、越南名列其中(如下圖) 。

中央社報導，總統蔡英文昨天(20日) 表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。外交部也指出，台灣目前疫情並不符合社區傳播要件，已依據實際狀況要求美方改正。

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對於媒體詢問基於何種資訊將台灣列為社區傳播名單、是否已經接獲台灣相關機構提供的最新資訊，以及是否會考慮作出調整，中央社表示，至截稿為止，美國CDC並未回應。

CDC官網19日原本僅對香港發布一級旅遊警示，稍後也針對疫情持續擴大的日本發布同樣的旅遊警示，提醒有意前往的民眾應做好預防措施。

CDC對日本的旅遊警示指出，武漢肺炎已在日本蔓延，已有多項報導指出日本有社區感染情況，這意味確診病例無法找出感染源。原文如下:

Key Points

The ongoing outbreak of respiratory illness has spread to Japan.

The virus can spread from person to person.

Travelers to Japan should avoid contact with sick people and clean their hands often by washing with soap and water for at least 20 seconds or using an alcohol-based hand sanitizer with 60%–95% alcohol.

文中說明，根據第一級旅遊警示，CDC並未建議民眾取消或推遲前往日本，但呼籲有意前往的民眾須做好預防措施，避免與病患接觸，並經常以肥皂洗手至少20秒鐘，或使用含60%至95%酒精的洗手液清潔雙手。

美國CDC也強調，過去14天曾前往日本的民眾，若有發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀，應立即與醫院和當地衛生機構聯繫，說明日本旅遊史與自身症狀後安排就醫。

除香港與日本升高為第一級警示外，CDC在一月底就已針對全中國發布第3級旅遊警示，呼籲美國公民非必要勿前往。當時並未將香港列為警示區域。

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