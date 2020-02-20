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美國務院科技競賽　台灣團隊抱走大獎500萬

美台科技挑戰賽由美國在台協會及美國國務院全球參與中心共同舉辦

By 鄧佩儒, 台灣英文新聞－記者
2020/02/20 20:22
美台科技挑戰賽20日在台北舉辦頒獎典禮

美台科技挑戰賽20日在台北舉辦頒獎典禮 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／鄧佩儒　採訪報導）為期兩日的「美台科技挑戰賽：應對不實資訊與宣傳」今（20）日劃下句點，由趨勢科技台灣公司內部員工組成的「趨勢科技防詐達人」所開發的產品最獲台美評審親睞，一舉抱走美金17萬5,000元（約新台幣530萬元）的獎金。

美台科技挑戰賽由美國在台協會（American Institute in Taiwan）及美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）共同舉辦。七家來自台灣、澳洲及以色列的公司展示他們所開發用來偵測、分析、過濾不實訊息的技術，並由全球參與中心與美國在台協會官員，以及政治大學教授擔任評審。

奪得最高獎金的趨勢科技防詐達人團隊表示，非常高興趨勢科技能在資訊安全領域盡一份心力；趨勢科技一直有跟刑事局合作反詐騙的行動，現在跨足假訊息，希望未來有更多機會跟其他夥伴一起合作。

來自以色列的Cyabra則獲得獎金7萬5,000美元。Cyabra代表表示，會將獎金用在與對抗不實訊息相關的研究及開發上。

美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）表示，「政治宣傳及不實訊息對我們的民主社會及價值所帶來的威脅，著實嚴峻。」

酈英傑提及，要因應不實訊息及惡意行為者操縱真相這項最迫切問題，其創新解決之道不能只靠政府，而是必須來自所有社會各界的共同參與。

行政院副院長陳其邁則表示，對抗錯假訊息必須以全社會參與的方式進行，單靠政府部門的工作無法遏止假訊息的傳播；而政府也持續和民間團體例如事實查核中心合作，也期待未來藉由跟其他國家的合作，能讓民主更加健全，讓言論自由獲得更多保障。

由於正值政府全力對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情之際，具有公共衛生背景的陳其邁也將假訊息的傳播比擬為病毒的傳播。他提及，人類身體需要有免疫系統去偵測及消滅病毒，而要對抗假訊息，社會也必須要有分辨不實資訊與事實的能力。
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