美國務院科技競賽　台灣團隊抱走大獎500萬

（台灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）為期兩日的「美台科技挑戰賽：應對不實資訊與宣傳」今（20）日劃下句點，由趨勢科技台灣公司內部員工組成的「趨勢科技防詐達人」所開發的產品最獲台美評審親睞，一舉抱走美金17萬5,000元（約新台幣530萬元）的獎金。

美台科技挑戰賽由美國在台協會（American Institute in Taiwan）及美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）共同舉辦。七家來自台灣、澳洲及以色列的公司展示他們所開發用來偵測、分析、過濾不實訊息的技術，並由全球參與中心與美國在台協會官員，以及政治大學教授擔任評審。

奪得最高獎金的趨勢科技防詐達人團隊表示，非常高興趨勢科技能在資訊安全領域盡一份心力；趨勢科技一直有跟刑事局合作反詐騙的行動，現在跨足假訊息，希望未來有更多機會跟其他夥伴一起合作。

來自以色列的Cyabra則獲得獎金7萬5,000美元。Cyabra代表表示，會將獎金用在與對抗不實訊息相關的研究及開發上。

美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）表示，「政治宣傳及不實訊息對我們的民主社會及價值所帶來的威脅，著實嚴峻。」

酈英傑提及，要因應不實訊息及惡意行為者操縱真相這項最迫切問題，其創新解決之道不能只靠政府，而是必須來自所有社會各界的共同參與。

行政院副院長陳其邁則表示，對抗錯假訊息必須以全社會參與的方式進行，單靠政府部門的工作無法遏止假訊息的傳播；而政府也持續和民間團體例如事實查核中心合作，也期待未來藉由跟其他國家的合作，能讓民主更加健全，讓言論自由獲得更多保障。

由於正值政府全力對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情之際，具有公共衛生背景的陳其邁也將假訊息的傳播比擬為病毒的傳播。他提及，人類身體需要有免疫系統去偵測及消滅病毒，而要對抗假訊息，社會也必須要有分辨不實資訊與事實的能力。