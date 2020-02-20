旅館職涯計畫第二階段—旅館電商專員、客戶關係專員及活動員職能基準

（台灣英文新聞/文化組 報導）交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理旅館職涯發展計畫，第一階段通過後立即將進入該計畫第二階段，第二階段首先將辦理3個場次的專家會議，就活動專員、電商專員、客戶關係專員等3項職能基準，進行深度討論後，並執行職能分析後實施驗證，修正及完成職能基準，期望能夠以最短時間，共同解決產業人才培訓上的瓶頸。

台北海洋科技大學海洋休閒觀光系黃妍榛主任表示，本次優先擇定發展電商、客戶關係、活動專員等3項職能基準有其指標性的意義。首先，為因應目前資訊科技與時俱進，以及各項大數據資料與數位平台應用技術日益純熟，加以世界性跨域旅客交流頻繁，旅宿電商專員逐漸成為產業的要角之一，故有其必要性；其二，由於旅館業是高度勞力密集的產業，每一個關鍵時刻都考驗著服務人員面對顧客的嚴厲評鑑，如何妥善適時處理客戶關係，往往是化危機為轉機，甚至為創造第二波滿意的關鍵，故亦為關鍵職能；最後，因現今雨後春筍出現的各類型旅館業者，為凸顯各自的專業特色，也為落地接地氣發展差異化，透過如休閒部門進行各類活動規劃帶領，甚至連結特殊節慶設計特別活動，成為各業者與他牌區別的最佳選擇之一。因此，對於本次擇定優先發展3項職能基準，確實有利於企業、學校和培訓機構參考與落實應用，減低學用落差。

台北新板希爾頓人資總監王筱憶與副理廖昱雯均認為：職能基準可以做為旅館業甄選育用留的參考依據，尤其在面臨目前疫情等突發狀況，業者可以趁機藉由訓練提升人員能力，因此相關職能基準的建立，應該是平時就要進行且逐漸累積的，也希望日後可以有更多旅館相關職能基準可以參考，並有相關應用推廣活動可以參加。

本案３項旅館職能基準將依照職能基準品質審核指標進行建置，以使所建置之職能基準能具更高的公信力及效益，待未來該3項職能基準建置完成，供培訓機構及旅館業者應用，期盼能夠具體落實以職能為導向之人才培育與鑑定，提昇已從事或即將投入旅館行業人員知能，促進旅館產業升級。