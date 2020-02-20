華國防疫殺很大 一字頭住起來　餐飲滿千送百 加價1200爽快住

入住星級飯店每晚需要多少？台北華國大飯店打破房價門檻，推出比週年慶還低的超狂價格，邀請國人遠離苦悶，入住安全舒適的市內桃花源，好好地放鬆一下。即日起不分平假日(含228及清明連假)，每晚只要2折價NT$1,688（原價$8,500/間），附兩客自助式豐盛早餐，並不另收服務費。

再加價NT$180 即可獲得陽明山知名櫻花莊園「真愛桃花源」門票 2張與雙人精緻茶點。不僅如此，凡持館內餐飲消費當日發票，即可以NT$1,200驚喜通關留宿精緻客房一晚（雙人住宿不含早餐），外出用餐就應該這樣無顧忌、盡興享受。優惠住宿專案預訂至3/ 31止，限4/30前入住。

餐飲則推出驚爆業界的消費滿千送500優惠活動，自2/22起，凡於館內餐飲消費，每滿NT$1,000即贈500元餐飲抵用券，包廂宴會滿NT$10,000即贈$1,000元餐飲抵用券，並於下次館內消費做「不限金額」現場折抵。如仍有用餐顧慮，食客可選擇餐廳或客房包廂獨立用餐，以期每位貴賓蒞臨吃住都輕鬆放心。

另外，為不便外出用餐的饕客，特別設計三款好食便當，潮粵餐廳帝國會館推出主菜搭配京醬肉絲、燒賣、鹹光餅的「港點便當」再搭配港式煲湯；華國但馬屋涮涮鍋直接以店內極受歡迎的「頂級A5和牛丼飯」做外帶包裝，附小菜、玉子燒及味噌湯，而華國牛排館則推出由主廚精心研發、僅供外帶的當紅健康「低GI便當」，每款價格皆在NT$150~180。帝國會館並推出外帶宴客桌菜「美味斑上桌」，一整套六人份的星級料理$3,333，在家也可輕鬆享受名廚手藝。

