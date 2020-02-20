中華電信「FunPark童書夢工廠」陪您居家防疫自主學習

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童書夢工廠精彩內容，包括家長一致推薦的暢銷繪本作家賴馬《 愛哭公主》、超人氣小兒科醫師《黃瑽寧醫師有聲健康講堂》 有聲書，深受小朋友喜愛的《汪汪隊立大功》、《我們這一家》 等優質卡通，更貼心為家長提供小朋友的學習紀錄， 及專業幼教團隊的分齡推薦教學計畫， 讓孩童能於防疫期間持續學習，並做好萬全準備。

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