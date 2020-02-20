富邦金控入選《Brand Finance》全球500大最有價值品牌

《Brand Finance》「2020年全球500大最有價值品牌( Global 500 2020)」排行榜日前揭曉，富邦金控排名全球第378名， 居台灣金控業之首，也是台灣唯二入榜企業(台積電、富邦金控)。 富邦金控旗下子公司台北富邦銀行也再次入選「2020年全球50 0大銀行品牌(Banking 500 2020)」，躍升全球第225名， 為品牌價值前三大之台灣銀行，顯見富邦重視企業經營成果和績效， 致力於打造永續金融領導品牌，深獲國際肯定！

英國品牌諮詢機構《Brand Finance》1996年於倫敦成立，深入研究全球逾5, 000家企業，每年都會公布全球500大最有價值企業品牌， 評選標準包括品牌力(Brand Strength Index)、品牌忠誠度(Brand Royalty Rate)、財務表現與投資、市場佔有率及獲利能力等指標， 以此計算出企業品牌價值並依序排名。

以願景工程聚焦五大策略發揮金融影響力 打造永續金融領導品牌

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控今年榮獲台灣金控業「 最有價值品牌」第一名的殊榮，凸顯出富邦金於公司治理、 營運績效、金融創新、 企業社會責任等企業品牌價值各項衡量指標皆表現卓越。富邦金控自 2015年展開永續經營(ESG)願景工程，以公司治理為根基， 品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、 在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，並從「環境」、「社會」 、「治理」三大面向結合金融業核心職能， 以金融影響力促進經濟成長、社會發展及環境永續。

蔡明興指出，2019年富邦金控每股稅後盈餘連續十一年榮登台灣 金控第一，並獲多項國際大獎的肯定，包括連續兩年入選《財星( Fortune)》全球500大企業、 連續三年入選美國道瓊永續世界指數成分股(Dow Jones Sustainability Index) 、連續十一年榮獲《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》雜誌「亞洲地區最佳公司治理」殊榮及連續九年獲《 財資(The Asset)》雜誌「公司治理白金獎」等獎項， 而金控四大子公司優異的表現亦強化富邦品牌價值。

富邦人壽秉持彈性商品與多元通路策略，展現傲人營運績效， 去年自結全年稅後淨利為264億元，較2018年同期成長6％。 專業經營亦獲國內外肯定，八度獲《World Finance》評選為「台灣最佳保險公司」，2019年保險信 望愛「年度最佳保險公司」，「2019年TCSA台灣企業永續獎 」，「保險品質獎」四項冠軍三連霸，更是台灣首家連續三年獲「 亞洲企業社會責任獎–社會公益發展獎」的保險業者。

台北富邦銀行2019年榮獲63項國內外知名金融大獎， 包含財富管理、客戶服務、數位創新等，其中逾7成為國際殊榮且創 新相關獎項佔近4成， 彰顯北富銀的金融專業與創新能力深獲國際肯定！富邦產險蟬聯市佔 第一38年，於保險專業、 客戶服務及風險管理等層面皆獲保險卓越獎多項肯定，並獲SGS個 資保護卓越獎，為金融業唯一獲獎，更是金管會評核公平待客原則前 20%的產險公司。富邦證券身為業界領頭羊，率先成功轉型為「 財富管理券商」，連續兩年榮獲《The Asset》「台灣最佳證券經紀商」、《今週刊》財富管理評鑑「 最佳財富管理券商獎特優」及《財訊》財富管理大獎等眾多殊榮。

北富銀入選「全球500大銀行品牌」 經營績效、客戶滿意度備受肯定

北富銀名列《Brand Finance》「2020年全球500大銀行品牌」第225名 ，較前一年大幅躍進65名，且在台灣銀行業中名列前三大。 綜觀北富銀整體表現，可看出其持續將品牌經營的兩大主軸 -「經營績效」與「客戶滿意度」穩步向下紥根， 最終憑藉亮眼的獲利、核心產品市場佔有率及客戶的品牌忠誠度， 在品牌價值上取得各界認同，獲致殊榮。

2019年北富銀年營收成長逾10%，稅後淨利逾200億， 創歷史新高，優異的成果為品牌形象奠定堅實的基礎，同時以「36 1度多一度心的服務」榮獲《工商時報》台灣服務業大評鑑-銀行金 牌獎，代表從客戶角度出發的服務體驗贏得客戶高度肯定。 不僅如此，北富銀將此服務精神延伸海外，立足台灣放眼亞洲， 串聯台灣、香港、大陸、越南、新加坡與印尼兩岸六地， 整合集團資源打造一站式金融服務平台，為客戶帶來更多便捷， 成為國際舞台上重量級金融要角，亦陸續獲得《全球金融雜誌Glo bal Finance》、《財資雜誌The Asset》等多家知名財經雜誌金融大獎肯定。 此次榮耀為北富銀多方領域深耕、持續獲獎積累下之結晶， 未來將本著穩健經營腳步續創佳績，為台灣增添更多國際能見度。