富邦金控入選《Brand Finance》全球500大最有價值品牌

富邦金控董事長蔡明興。(照片由富邦金控提供)
富邦金控董事長蔡明興。(照片由富邦金控提供)
《Brand Finance》「2020年全球500大最有價值品牌(Global 500 2020)」排行榜日前揭曉，富邦金控排名全球第378名，居台灣金控業之首，也是台灣唯二入榜企業(台積電、富邦金控)。富邦金控旗下子公司台北富邦銀行也再次入選「2020年全球500大銀行品牌(Banking 500 2020)」，躍升全球第225名，為品牌價值前三大之台灣銀行，顯見富邦重視企業經營成果和績效，致力於打造永續金融領導品牌，深獲國際肯定！
英國品牌諮詢機構《Brand Finance》1996年於倫敦成立，深入研究全球逾5,000家企業，每年都會公布全球500大最有價值企業品牌，評選標準包括品牌力(Brand Strength Index)、品牌忠誠度(Brand Royalty Rate)、財務表現與投資、市場佔有率及獲利能力等指標，以此計算出企業品牌價值並依序排名。
以願景工程聚焦五大策略發揮金融影響力 打造永續金融領導品牌
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控今年榮獲台灣金控業「最有價值品牌」第一名的殊榮，凸顯出富邦金於公司治理、營運績效、金融創新、企業社會責任等企業品牌價值各項衡量指標皆表現卓越。富邦金控自2015年展開永續經營(ESG)願景工程，以公司治理為根基，品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，並從「環境」、「社會」、「治理」三大面向結合金融業核心職能，以金融影響力促進經濟成長、社會發展及環境永續。
蔡明興指出，2019年富邦金控每股稅後盈餘連續十一年榮登台灣金控第一，並獲多項國際大獎的肯定，包括連續兩年入選《財星(Fortune)》全球500大企業、連續三年入選美國道瓊永續世界指數成分股(Dow Jones Sustainability Index) 、連續十一年榮獲《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》雜誌「亞洲地區最佳公司治理」殊榮及連續九年獲《財資(The Asset)》雜誌「公司治理白金獎」等獎項，而金控四大子公司優異的表現亦強化富邦品牌價值。
富邦人壽秉持彈性商品與多元通路策略，展現傲人營運績效，去年自結全年稅後淨利為264億元，較2018年同期成長6％。專業經營亦獲國內外肯定，八度獲《World Finance》評選為「台灣最佳保險公司」，2019年保險信望愛「年度最佳保險公司」，「2019年TCSA台灣企業永續獎」，「保險品質獎」四項冠軍三連霸，更是台灣首家連續三年獲「亞洲企業社會責任獎–社會公益發展獎」的保險業者。
台北富邦銀行2019年榮獲63項國內外知名金融大獎，包含財富管理、客戶服務、數位創新等，其中逾7成為國際殊榮且創新相關獎項佔近4成，彰顯北富銀的金融專業與創新能力深獲國際肯定！富邦產險蟬聯市佔第一38年，於保險專業、客戶服務及風險管理等層面皆獲保險卓越獎多項肯定，並獲SGS個資保護卓越獎，為金融業唯一獲獎，更是金管會評核公平待客原則前20%的產險公司。富邦證券身為業界領頭羊，率先成功轉型為「財富管理券商」，連續兩年榮獲《The Asset》「台灣最佳證券經紀商」、《今週刊》財富管理評鑑「最佳財富管理券商獎特優」及《財訊》財富管理大獎等眾多殊榮。
北富銀入選「全球500大銀行品牌」 經營績效、客戶滿意度備受肯定
北富銀名列《Brand Finance》「2020年全球500大銀行品牌」第225名，較前一年大幅躍進65名，且在台灣銀行業中名列前三大。綜觀北富銀整體表現，可看出其持續將品牌經營的兩大主軸 -「經營績效」與「客戶滿意度」穩步向下紥根，最終憑藉亮眼的獲利、核心產品市場佔有率及客戶的品牌忠誠度，在品牌價值上取得各界認同，獲致殊榮。
2019年北富銀年營收成長逾10%，稅後淨利逾200億，創歷史新高，優異的成果為品牌形象奠定堅實的基礎，同時以「361度多一度心的服務」榮獲《工商時報》台灣服務業大評鑑-銀行金牌獎，代表從客戶角度出發的服務體驗贏得客戶高度肯定。不僅如此，北富銀將此服務精神延伸海外，立足台灣放眼亞洲，串聯台灣、香港、大陸、越南、新加坡與印尼兩岸六地，整合集團資源打造一站式金融服務平台，為客戶帶來更多便捷，成為國際舞台上重量級金融要角，亦陸續獲得《全球金融雜誌Global Finance》、《財資雜誌The Asset》等多家知名財經雜誌金融大獎肯定。此次榮耀為北富銀多方領域深耕、持續獲獎積累下之結晶，未來將本著穩健經營腳步續創佳績，為台灣增添更多國際能見度。