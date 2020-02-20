新北提供300以上隨班附讀名額 全力協助中港澳回臺高中職學生

照片由新北市政府教育局提供 照片由新北市政府教育局提供

因應新冠肺炎疫情， 許多原在中國大陸及港澳地區就讀高中職的學生因故無法返回學校就 學，新北市教育局為照顧此一特殊情形之新北市民及其子女， 讓學生於疫情期間返臺學習不中斷，提供至少300個「隨班附讀」 名額，協助提供安心的就學環境。

教育局長張明文表示，新北特別擬定「隨班附讀」實施計畫， 除提供「隨班附讀」之名額外， 並設置單一窗口統一受理學生家長登記， 只要學生確實依照中央流行疫情指揮中心的規定完成居家檢疫14日 ，並確認無感染嚴重特殊傳染性肺炎疑慮者，可以採「隨班附讀」 方式銜接學習。

新北市教育局已公告相關資訊於新北市政府教育局網站/防疫專區( 網址：https://www.ntpc.edu.tw/)及教 育局FB官方粉絲專頁-新北學Bar(網址：https:// www.facebook.com/ntpcedugov/)， 欲申請「隨班附讀」學生或家長可於2月21日(五) 晚上11時前至新北市政府教育局網站填列需求調查表， 另預計於2月25日公告各校各年段及科別的安置名額。

隨班附讀正式辦理登記的時間為109年2月26日（星期三） 上午9時至下午3時， 請學生或家長親自持報名表件及相關證明文件， 至中和高中行政大樓5樓，由單一窗口正式受理。 後續將由教育局及相關學校代表依實施計畫之安置分發原則， 依志願序、設籍行政區及先後順序辦理分發安置， 並於109年2月26日（星期三） 下午8時後於中和高中學校校網首頁(網址：www.chshs. ntpc.edu.tw)公告申請通過「隨班附讀」安置名單。「 隨班附讀」之學生，請於109年3月2日（星期一） 上午8時至附讀學校辦理報到。

教育局提醒，附讀學生並未提供學籍， 若中國大陸及港澳地區疫情獲得解決，附讀學生得結束隨班附讀， 返回原就讀學校就讀。 教育局提醒附讀學生應確實遵守附讀學校生活作息及相關規定， 以利在臺學習銜接。