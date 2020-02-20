柏林槍擊未滿一周　德國水煙酒吧再傳攻擊釀8死

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）德國黑森邦的城市哈瑙(Hanau)在當地時間19日晚間10點發生槍擊事件，槍手在兩處水煙酒吧開槍，造成8人喪生、多人受傷，警方雖沒有第一時間逮到兇手，不久後卻在其住處發現他已自殺身亡，身旁還有另一人的屍體。

兩個犯案地點的顧客大部分都是庫德族人，凶嫌則持有德國的持槍許可，名下車輛有發現彈藥和彈夾，截至截稿為止，德國警方尚未發現他的犯案動機，不過小報圖片報(The Bild)指出，兇嫌在一封自白信和自拍影片中闡述了極右派理念，該論點未獲警方證實。

第一起槍擊案件發生在哈瑙市的市中心，目擊證人表示聽到12聲槍響，造成三人死亡，嫌犯隨後鑽入一輛深色的車輛逃逸到另一區的酒吧再次犯案，五人在這次槍擊中喪生，由於有兩個地方遇襲，警方在7小時的追捕過程中一直假設有多人共同犯案，最後才在嫌犯住處發現兩具遺體，其中一具極有可能是兇嫌。

BBC的分析指出，現在仍沒有嫌犯的個人情報，在確認他是誰之前，很難去推敲這件事為什麼會發生，德國近年雖然有多起被懷疑是恐怖攻擊的案件，最後卻發現並非全然是恐怖攻擊，而是組織型的犯罪或是單純的家庭鬧劇，這也是為什麼德國人並不想直接下結論的原因。

由於這起攻擊發生在柏林土耳其喜劇表演槍擊案的四天後，兇嫌又選在庫德族人聚集的水煙酒吧，一切似乎並非偶然，不過外界認為，在更多細節釋出前，一切尚且言之過早。