超MAN！日本熟男化身漁夫勇往直前　笑中帶淚台北首映

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）日本熟男團體「52PRO!」攜手台灣躍演劇團推出新作《夾縫轍痕》，透過「日本靈魂」的北海道民謠，唱出港邊男兒超MAN的生存之道，更將於現場演奏津輕三味線與尺八等日本樂器，將於明（21）日華山烏梅劇院熱血登場。

「生氣也沒辦法，所以笑了啊！」的處世哲學

日本「52PRO!」劇團三度來台，由10位40多歲的性格熟男大叔演出導演山野海超勵志故事《夾縫轍痕》，高歌有「日本靈魂」之稱的北海道民謠，擔任音樂演奏的是負責三味線的小山豊、小山會青年部以及尺八演奏家小湊昭尚，一表「生氣也沒辦法，所以笑了啊！」的處事胸懷。相關報導：日本熟男劇團52PRO!三度登台灣 漁港男兒笑中帶淚



劇照(圖/52PRO!提供)

導演山野海（Yamano Umi）表示，在一次與《第三弦》中擔任音樂演奏的津輕三味線小山流第三代的小山豊談話時，浮現了以「民謠」為核心的想法，進而想嘗試演出「男兒們歌唱的民謠」。又從擔任此次民謠歌唱指導的知名歌手伊藤多喜雄口中得知，北海道有「波聲船頭」(註：一種職人，在漁船上負責唱出能使漁民們工作順利進行的節奏，是捕魚工作中重要的角色，據稱領有最高的薪水)以及勞動歌曲的「索朗節」（ソーラン節）的存在，於是展開了以北海道漁港為場景的故事創作。

無論如何都要大步向前，即使一步也是往前啊！

山野海透露，這次故事關於日本明治時期一群漁夫的故事，將民謠「索朗節」融入劇中，設定在北海道的漁夫小鎮江差町，身處這時代的角色對於人生有很多無能為力的地方，但他們依舊很努力的活出自我，無論如何都要大步向前，「即使一步也是往前啊！」也因此只要多一人進到劇場，只要有一人被這故事鼓舞到，都是一大幸福啊！



日本「52PRO!」劇團與樂手現場演奏（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

團長塚原大助（Tsukaharra Daisuke）透露，2018首次來台演出時，台下觀眾用手指數得出，這次再度來台表演真的覺得很開心也很感謝。已經三年透過劇場交流方式來台，今年有更近一步的交流，像是技術上的，從日本帶來燈光、照明、劇場人員等，和台灣的技術人員交流，覺得堅持到現在真是太好！

塚原大助強調，台灣技術人員還先自費到日本一趟看演出，他們並沒有被要求這樣做，卻願意先做好功課，可見大家都想一起好好把作品呈現出來，彼此互相學習也互相刺激。

《夾縫轍痕》的故事講述明治27年（1894年）座落於北海道邊緣的漁夫小鎮江差町，鄰近地區的男人們為了生計而聚集於此工作，一群漁民們煩惱著用以維持生計的鯡魚產量進入衰退期；與此同時，因為國家內戰背負著巨大心靈創傷的人們，又是如何帶著自己的軟弱和苦澀，仍試圖去守護生命、家族和生活。

由華山烏梅劇場與日本本多劇場攜手建立的台日小劇場交流計畫，透過「52PRO!」劇團的《第三弦》(2018)以及《阿波之音》(2019)，雙方在製作上與技術上以育成為目標，逐步展開合作和交流。邁入第三年，今年也將以躍演劇團《麗晶卡拉OK的最後一夜》進軍本多劇場，本多劇場自1982年創立以來，第一個使用場地的外國團隊，意義非凡。

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塚原大助介紹（影/VM Theater Company）