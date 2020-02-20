【快訊】美國CDC稱台灣出現武漢肺炎「社區傳播」　陳時中: 將與美持續溝通釐清

更新時間: 2020-02-20 16:51

首次發稿: 2020-02-20 14:46

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今天 (20日）下午4時召開記者會，宣布因南韓武漢肺炎疫情延燒，將南韓旅遊疫情建議提升至第一級注意。

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，韓國近期COVID-19(武漢肺炎)病例數快速上升，目前累計逾80例，約7成為當地或疑似當地感染，其中6例感染源不明，並已出現多起群聚事件。考量我國與該國往來密切，指揮中心即日起提升該國旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，提醒民眾遵守當地一般預防措施。

至於美國疾管署CDC官網19日將台灣列為發生社區傳播的地區(如下圖) ，衛福部長陳時中表示，應該是因為稍早第19例死亡的白牌計程車司機感染來源不明所致。

圖/美國CDC官網

不過指揮中心目前已經找到白牌司機感染源，也就是在浙江台商血液驗出病毒抗體。由此證明第19例並非感染來源不明。

陳時中表示，將針對此事持續與美方溝通釐清。

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中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、感染症權威張上淳今天(20日) 說，第19例白牌計程車司機的感染源，當時鎖定3位可能的感染源，採檢都是陰性，但擔心是否有病毒抗體。經台大醫學院、中研院實驗室以不同方式檢測，不只做一次檢測，證實一起呈弱陽性抗體，經與指揮中心的名單核對，是一位搭車過程中不斷咳嗽的浙江台商。

指揮中心一路追白牌司機的接觸史，發現他的工作常接觸有中港澳旅遊史的乘客。經調查認為一名浙江台商高度可疑。這名台商連日咳嗽，搭乘白牌司機所駕汽車時雖戴了口罩，但仍咳嗽不斷。

不過，由於當時浙江旅遊史並非通報要件，浙江台商並未被採檢。隨白牌司機確診，再回頭採檢浙江台商，結果武漢肺炎病毒呈陰性。指揮中心決定抽血驗台商有沒有武漢肺炎病毒抗體。

中央社20日報導，由於台大醫學院、中研院兩處實驗室都在浙江台商血液驗到抗體，顯示白牌司機有明確接觸史。

台灣近期公布的武漢肺炎本土個案中，有兩人還找不到感染源，各界憂心是社區感染。

首次發稿: 2020-02-20 14:46

【快訊】美國CDC官網: 台灣與日、韓、星等地 均出現武漢肺炎社區傳播現象

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國疾病管制與預防中心（CDC）網站19日指出，中國之外，日本、新加坡、泰國、越南、台灣、南韓的新型冠狀病毒(武漢肺炎，COVID-19)疫情已進入社區傳播階段。

CDC於19日更新旅遊警示資訊，將中國列為三級警示(Warning Level 3. )，香港列為一級警示(Warning Level 1. )，提醒民眾非必要勿前往中國，而前往香港者應採取一般預防措施(usual precautions)。

CDC網站提到，日本、新加坡、南韓、台灣、泰國、越南明顯有社區傳播現象 (Destinations with Apparent Community Spread)，但目前情況尚未持續或擴大到需要發布旅遊警示的程度。

以下為CDC官網原文標示:

Other Destinations with Apparent Community Spread

Japan

Singapore

South Korea

Taiwan

Thailand

Vietnam

根據中央社20來自首爾的報導，韓國中央防疫對策本部今天通報，武漢肺炎確診病例比19日暴增31例，累計已達82例。韓國政府當局今天表示，武漢肺炎已突破防疫網，呈現出社區感染擴散的跡象。

報導指出，韓國中央事故對應本部長、保健福祉部副部長金剛立今天在世宗市政府辦公大樓表示，雖然本週發現的確診患者疫學調查尚未結束，但是，綜合目前的調查內容來看，中央事故對應本部和中央防疫對策本部一致認為，武漢肺炎感染擴散蔓延已呈現極其嚴重的地步。

金剛立說，感染原因和路徑都很難查明的病例，在首爾和大邱等地不斷出現，根據研判，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）已從海外流入的有限範圍，進入了社區感染的階段。

金剛立說，韓國政府的防疫對應體系也隨之變化，目前已是社區感染同時出現的初步階段，防疫當局勢將持續檢疫，以早期阻止疫情的海外流入，並加強社區感染的防疫力度。

韓國武漢肺炎確診病例累計已達82例，其中37人被疑似超級傳播者即第31例的61歲女性在新天地大邱教會等地傳染。

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CDC於19日更新旅遊警示資訊，將中國列為三級警示(Warning Level 3., 上圖右上方塊 )，香港列為一級警示(Warning Level 1., 上圖右下方塊)，提醒民眾非必要勿前往中國，而前往香港者應採取一般預防措施(usual precautions)。圖/美國CDC官網