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【武漢肺炎】中國防疫專家鐘南山談遺體解剖：患者肺部有大量黏液造成呼吸困難

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/20 13:50
圖／中國疾病預防控制中心

圖／中國疾病預防控制中心

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）中國日前已完成首兩例2019年冠狀病毒疾病之死亡個案的遺體解剖工作，中國國家衛生健康委員會專家組組長鐘南山表示，遺體解剖是相當重要的工作，可協助醫學界加深對病毒的理解，而從這兩例病患遺體發現，患者肺部有大量黏液阻礙呼吸。

中國廣東省政府日前召開疫情防控記者會，中國國家衛生健康委員會專家組組長、中國工程院院士鐘南山、廣東省科技廳廳長王瑞軍、廣東省衛生健康委疫情防控領導小組辦公室主任周紫霄等人出席，鐘南山在現場簡述了解剖武漢肺炎死者遺體的發現。

鐘南山指出，對於研究病毒來說，遺體解剖是相當重要的工作，2003年當時也解剖了SARS病患的遺體，研究小組從中發現，SARS除了攻擊肺部以外，對其他器官也有影響。

根據廣東目前獲得的資料顯示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的患者肺部徵狀與SARS不太相同，例如說纖維化的情況沒有想像中嚴重，但炎症很嚴重，且有大量黏液。

這些病理研究結果都與臨床症狀相符，有一些患者雖然痰不多，但非常黏，甚至影響到正常呼吸。鐘南山表示，解剖病例可幫助醫界認識疾病的特點和臨床治療，釐清是否必須在治療過程中調整通氣。
中國
武漢
武漢肺炎
2019年冠狀病毒疾病

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