【不堪虧損】台灣壹週刊宣布2月底結束營運　將保障員工權利、訂戶可退費

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣壹週刊今天(20日) 於網站及社群媒體發布聲明，表示將於2月29日停刊，並提出3點規劃安排結束營運事宜。壹週刊除強調保障員工權利，也表示將保留壹週刊品牌供搜尋。

中央社報導，壹週刊由於不堪長期虧損，高層在與壹傳媒行政總裁張劍虹討論後，決定2月底結束營運。

由於壹週刊的訂閱將會在3月1日24:00停止服務，現有訂戶(不論月費或年費)可選擇退費或轉訂《蘋果新聞網》。聲明全文如下(如下圖) :

【台灣壹週刊聲明】

由於香港壹傳媒集團營運轉型的需要，台灣壹週刊將於2020年2月29日結束營運。對於多年盡心盡力的壹週刊全體員工，以及始終給予壹週刊最大支持與鼓勵的讀者們，我們在此感到萬分的感謝與歉意，並將依以下三點，妥適安排結束營運的事宜：

一、所有壹週刊員工權利，將依勞基法等相關法令，得到合法保障；

二、壹週刊的訂閱將會在3月1日24:00停止服務，現有訂戶(不論月費或年費)可選擇退費或轉訂《蘋果新聞網》，(相關處理方式將會儘快通知及公佈於壹週刊官網、FB粉絲專頁等處)；

三、壹週刊品牌將會保留，而過往的報導內容未來將安排保留於《蘋果新聞網》，歡迎有興趣的讀者搜尋及閱覽

台灣壹週刊自2001年5月31日創刊，多年來積極且無畏地報導各種新聞及故事，雖然此時必須向我們認真的同事及愛護我們的讀者們，說聲珍重再見，但相信台灣壹週刊「不扮高深，只求傳真」的精神，仍會有更多人願意持續挺身捍衛，拚命追求。

中央社報導，回顧黎智英的媒體版圖，自2001年進軍台灣辦「壹週刊」，2003年辦台灣蘋果日報，以八卦、爆料、狗仔新聞衝擊台灣媒體生態。

2016年5月31日，創刊15週年時，首任社長裴偉離職籌辦鏡傳媒(鏡週刊) 。近年來隨數位發展迅速、紙媒式微趨勢如滾雪球般越滾越大，台灣壹週刊於2018年4月4日，發行最後一期紙本期數第880期的雜誌後，全面朝網路媒體方向發展。不料經營不到兩年，還是撐不下去，在今天驚傳結束營運的消息。 台灣壹週刊20日發布結束營業的聲明 (官方臉書)