優雅！德國藝術家顛覆紙刻板印象　暴力美學冰川雕塑台北登場

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）德國雕塑家Angela Glajcar 亞洲首次個展「紙的顛覆與構築」呈現系列紙雕塑，純白的裝置背後充滿對立及衝突但卻不失優雅，自即日起於Bluerider 敦仁館展至4月2日止。

紙張通常帶給人脆弱的感覺，但德國藝術家Glajcar選擇紙作為雕塑材料，一反大家對於紙張的印象；有趣的是，Glajcar又撕又割的創作過程，竟然在最後呈現出優雅且平靜的氛圍，展覽在這些看似對立的元素下，已於台北Bluerider ART登場。



德國藝術家Glajcar(圖/Bluerider)

Bluerider 表示，繼推出一系列代理當代雕塑家後，他們各自以金屬、土、木、鋼、鐵等多樣媒材，表達其獨特社會學、空間環境，以至形而上精神等創作理念，這次在敦仁館推出德國雕塑家Angela Glajcar亞洲個展。

畫廊說明，Glajcar 個展「紙的顛覆與構築」“Terforation”展出以紙做為雕塑主題的系列。‘Terforation’ 一字源自拉丁文的組合：Terra 土地、Foramen孔，透過紙的裂孔表現光影與空間關係。帶給觀者「空洞」的延伸韻律，透過精確的撕裂空洞，光線得以進入洞中，觀者看到由光影構築的多重空間，開啟對四度空間的想像。透過紙的顛覆、與空洞的撕裂、構築，意味著一種破壞性，在真實空間留下了傷痕。



此次個展的主要作品，包括一件長達六米、由二件三米紙雕組合而成的作品，自展場正中懸吊、懸掛的紙張連續重疊，並撕裂其中部分區塊，撕裂痕跡通過層層疊疊的光線折射，在紙邊緣及表面上產生了戲劇性的光影效果，紙張邊緣線條相對銳利，與內部撕裂的空間產生了強烈的衝突感，和動人的韻律感。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

德國藝術史學家及沃爾夫斯堡藝術博物館館長Andreas Beitin 認為，Glajcar 的作品具有深層的思辨，她對於人類存在的課題提出相反的兩個面向：動態與靜態、美麗與毀壞、光亮與沉重、律動與安靜。

Beitin 提及，紙的本質脆弱卻堅韌，誰能想到平時所翻閱的書本及紙張，可以懸掛在高空、自由地飄浮？撕裂產生的漩渦狀空缺，像是幾何形狀的隧道，毫無止盡地延伸，彷彿冰川或岩層上鋸齒狀的山脊與深邃的洞穴。

Glajcar師承英國雕塑家Tim Scott，過去主以鋼鐵、木質或玻璃纖維等材料創作，曾試圖讓沉重的媒材輕盈起來，經過探索後發現紙堅韌的特性，也讓追求的方向明朗化，近年專注使用「紙」創作，過紙作品本身，帶來的質量色系、改變空間光影變化及氛圍。藝術家作品永久收藏於美國傑克遜維爾當代藝術博物館、德國威斯巴登博物館、德國美因茨藝術與科學中心和奧地利的漢滕施密特家族等。



Bluerider 敦仁館(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)