台灣媳婦邵曉露個展《在布簾之後》　「女人最大的敵人是自己」

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣媳婦西班牙才女邵曉露個展「在布簾之後」,透過風格強烈的裝置、雕塑、繪畫探討女性在當代社會的多元身分,更誠實的面對自我洩漏女人內心的複雜心緒,自即日起台北宛儒畫廊展至3月1日止。

宛儒畫廊開春第一檔展覽為西班牙藝術家邵曉露個展,嫁來台灣已十年,是妻子、母親、音樂家也是藝術家,來自馬德里的邵曉露橫跨繪畫、攝影、雕塑等不同的創作模式,關注於女性當自我面對不同的社會期待或既定偏見時,被迫採取的外在形象及內在狀態會是何種面貌 。

宛儒畫廊表示,在邵曉露筆下的女性無論是站是坐或躺,都透過鮮艷強烈的色彩,乃至於網罩等織物的巧妙搭配,而流露出濃郁的感官媚惑。紹曉露說,「我對藏在『布簾後』,社會背後及女性內心的東西很感興趣」。



邵曉露個展創作"Women are their own enemies"(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

大學畢業後,邵曉露離開西班牙展開新的生活,並進入了一個新的領域成為科技產業分析師。經過多年歷練,她成為該領域專家,並於台灣工業技術研究院(ITRI)任職。即便如此,邵曉露從未放棄她自小到大對藝術的熱誠。結束多年的科技工作後,邵曉露決定投身成為一名專業的藝術家。曾在倫敦、溫哥華、西班牙及台灣許多的藝術博覽會展出,並於2015年在台北當代藝術館(MOCA)展出。

此次個展帶呈現深具時尚感、看似肖像畫的平面作品,暗示了兩個主觀主體最直接的相會,而不盡寫實的描繪,甚至刻意遮掩面容與身體局部的圖像,恰恰建構出一個迂迴且帶有隱喻的視覺修辭,從而透露出女性時而肯定自我,偶爾也產生懷疑,甚至相互之間充滿競爭、嫉恨的複雜心緒。

純然從直覺出發、沒有過多的矯揉造作,邵曉露的「在布簾之後」作品中或許偶爾流露出分別面對不同性別時某些隱而未彰的性別政治意涵,但到頭來大都還是輕巧婉轉地以女性多元角色為中心的觀點,訴說了一己所遭逢的生命經驗。那不盡然是悲傷與哀愁,卻猶如初開乍謝的華美,深深地感染著你我,不分性別。