圖為19日鑽石公主號旅客解除隔離後, 在羽田機場搭機返鄉情形 (美聯社) 圖為19日鑽石公主號旅客解除隔離後, 在羽田機場搭機返鄉情形 (美聯社)

更新時間: 2020-02-20 11:33

首次發稿: 2020-02-20 10:24

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本放送協會（NHK）今天(20日)最新報導指出，發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號，有兩名確診武漢肺炎的80多歲日籍男性及女性不幸在20日去世。

這是郵輪確診患者傳出死亡的首例，累計日本境內因為武漢肺炎死亡人數，已有3人。

首次發稿: 2020-02-20 10:24

【武漢肺炎】日本單日新增10例、 累計705例 包含鑽石公主號621例

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）日本當局表示，日本昨(19)日新增10起武漢肺炎病例，截至昨晚9時，累計確診數字為705例 ，其中鑽石公主號就佔了621例。

日本NHK報導，其中本土發生的70例為中國遊客或曾經到中國旅遊者。目前停靠在橫濱港的鑽石公主號昨天新增79例，累計確診達621例。

此外搭乘政府包機從武漢撤離的日僑，當中確診病例有14起。以上(紅色)數字加總為705例。簡單地說，日本目前的確診病例，將近9成是鑽石公主號郵輪上的各國遊客，包括5名台灣人。

從各縣政府個別統計來看，北海道有4例；東京25例；千葉縣4例；神奈川縣7例；愛知縣8例；三重縣1例；沖繩和京都府各2例；大阪府和奈良縣各1例；和歌山縣12例。

另外，厚生勞動省職員獲檢疫官有3人確診感染。

厚生勞動省同時表示，截至18日為止，日本已有20人康復出院。

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