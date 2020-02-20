武漢肺炎中東首傳死亡案例 2伊朗人不曾出國

伊朗19日稍早前確診感染新型冠狀病毒的2名伊朗人，已在科姆醫院不治。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。 伊朗19日稍早前確診感染新型冠狀病毒的2名伊朗人，已在科姆醫院不治。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。

中東地區出現武漢肺炎死亡案例，確診的兩名年長伊朗人在什葉派聖城科姆的醫院不治。他們不曾出國，甚至沒離開過科姆。當地學校和大學明天停課，嚴防疫情蔓延。

科姆醫科大學（Qom University of Medical Sciences）的負責人告訴梅爾通訊社（Mehr）：「今天稍早前檢驗呈現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性的兩名伊朗人，已因呼吸系統疾病不治。」伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpour）也證實兩人已死亡。

伊朗衛生與醫學教育部長顧問瓦哈布札德（Alireza Vahabzadeh）告訴半島電視台（Al Jazeera）：「兩名老年人因新型冠狀病毒而在伊朗南部科姆巿死亡。兩人因感染新型冠狀病毒，發生急性肺部感染。」

賈漢普爾稍早表示，兩人因免疫缺陷和年老而不治。瓦哈布札德指出，死者為兩名男性，其中一人65歲；另一人是參加過戰爭的退伍軍人，曾因化學武器而受過傷。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，兩名死者生前都沒有出國，甚至沒有離開過科姆省。為了避免疫情蔓延，科姆省的學校和大學明天停課。

英國廣播公司波斯語頻道（BBC Persian）報導，發生死亡案例的同一家科姆省醫院有25人因為疑似感染武漢肺炎而被隔離。

伊朗衛生部次長詹恩巴拜伊（ Qasem Janbabaei）今天視察科姆評估疫情時告訴記者，衛生部已為在科姆治療傳染病而設置緊急部門，「我們敦促民眾避免握手和親吻，注意個人衛生並且最好不要前往人潮擁擠的地方」。

詹恩巴拜伊強調，沒有必要恐慌，「截至目前其他城巿沒有出現感染武漢肺炎的通報，不過其他城巿還是有可能出現案例」。

其他中東國家目前僅阿拉伯聯合大公國已出現9個確診案例。另外，埃及於本週稍早確診首宗武漢肺炎病例，為非洲至今唯一確診病例。世界衛生組織（WHO）今天指出，在埃及確診的這名外國人最新檢測結果顯示「體內已不再帶有病毒」，正逐漸康復，將繼續隔離至滿14天為止。

武漢肺炎已在中國造成2000多人死亡，另有超過7萬4000起確診病例，疫情目前已擴散到至少20個國家。