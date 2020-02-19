非洲豬瘟防疫升級 20日起自義大利攜豬肉入境最高罰100萬

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今(19)日表示，近年義大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，決定於今日將義大利自非疫區國家(地區)名單除名，該國活豬、豬精液、豬胚及豬肉產品暫停輸臺，同時將該國列入過去3年發生非洲豬瘟國家名單，旅客違規攜帶豬肉產品未申報遭查獲，第一次裁處新臺幣20萬元，第二次以上就裁處100萬元。

防檢局說，依據世界動物衛生組織疫情資訊，義大利106年通報薩島家豬及野豬案例45例，107年為90例，108年上半年則為27例，皆為家豬案例，顯示疫情有傳播至義大利本土的風險。

依防檢局統計資料，108年豬肉輸臺量前5名國家分別為加拿大、美國、西班牙、丹麥及荷蘭，義國豬肉進口量計1,747公噸，佔總進口量1.6%，在准許輸臺的13個國家中排名第9。

防檢局說，義大利自非疫區名單除名後，後續如欲再向台灣申請認定該國薩島以外地區為非疫區，必須提送申請文件並經風險評估及派員實地查核，確認沒有傳播疫情的風險後，才能再輸銷相關產品來臺。防檢局強調，將義國自非洲豬瘟非疫區除名是基於疫病風險的專業考量。

防檢局提醒民眾，當大家關注新型冠狀病毒肺炎疫情的同時，也不要忘記繼續防堵非洲豬瘟，政府既有的邊境管制並沒有鬆懈，執法強度維持不變，手提及託運行李以X光機查驗，並搭配檢疫犬嗅聞，民眾不要心存僥倖，以免遭受重罰。