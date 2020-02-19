李明博二審判17年 南韓卸任總統難逃階下囚命運

南韓前總統李明博涉嫌貪污受賄案，首爾高等法院今天二審判處他有期徒刑17年。數十年來，南韓總統卸任後大多官司纏身，且每位在世的前總統都曾因刑事犯罪被定罪、指控或調查。

以下是外媒整理，這些南韓前總統的個別遭遇和現況：

●全斗煥

陸軍退役上將出身的全斗煥，1980年至1988年間擔任總統，1990年代以叛亂及受賄罪受審入獄。他起初遭判死刑，1997年由大法院（最高法院）減輕為無期徒刑。

入獄8個月後，全斗煥獲得時任總統金泳三特赦而恢復自由身。

●盧泰愚

盧泰愚是全斗煥的繼任者，也是陸軍退役將領，1988年至1993年擔任總統，他和全斗煥在同一場審判中，也因叛亂及受賄等類似罪名遭定罪。盧泰愚一開始被判無期徒刑，上訴後刑期減為17年。

現年87歲的盧泰愚也獲得特赦。他1995年出庭受審，成為南韓歷史上第一位在法庭公開受審的前國家元首。1997年與全斗煥同日步出監獄重獲自由。

●盧武鉉

人權律師出身的盧武鉉於2003年至2008年間執政，2009年因涉嫌貪污遭調查，在被檢方訊問過後3週跳崖自盡。

自由主義派的盧武鉉曾深受相同立場的年輕選民歡迎。支持者表示，盧武鉉遭貪污調查，這是由當時的總統李明博精心策劃，具有政治動機。

盧武鉉是現任總統文在寅的政治導師。文在寅曾指出，盧武鉉令人震驚的自殺，促使他投入民選公職。

●李明博

李明博2008年至2013年擔任總統，首爾高等法院今天二審判處李明博有期徒刑17年、罰金130億韓元、追徵犯罪所得57億8000萬韓元，同時取消保釋資格並當庭收押。

二審中，李明博被檢方指控貪污自己實際掌控的汽車零件製造商DAS公司349億韓元資金，並收受三星公司為DAS代付的119億韓元訴訟費等共163億韓元的賄賂。

李明博受賄部分，法院判處有期徒刑12年、罰金130億韓元（約新台幣3億2945萬元），對貪污等其他犯罪判處有期徒刑5年。

但李明博的律師團在二審判決後向記者表示，李明博將上訴到最高法院。

●朴槿惠

朴槿惠於2013年到2017年執政，她因為在2016年4月國會議員選舉前，非法介入新世界黨的黨內公推過程而被判刑2年。

另外，朴槿惠在閨蜜親信崔順實干政案二審、收受國家情報院特別經費案二審中分別被判有期徒刑25年和5年；但最高法院撤銷兩案的二審法院判決，發回首爾高等法院重審，朴槿惠的量刑有可能加重。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1090219