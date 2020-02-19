中國指華爾街日報評論辱華 吊銷3名駐點記者證

中國外交部發言人耿爽（圖/ 中國外交部發言人辦公室微博） 中國外交部發言人耿爽（圖/ 中國外交部發言人辦公室微博）

美國華爾街日報日前針對疫情刊登題為「中國是真正的東亞病夫」評論，引起中國不滿，要求道歉未果。中國外交部發言人耿爽今天宣布，即日起吊銷華爾街日報3名駐北京記者證件。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人耿爽19日在例行記者會上聲稱，華爾街日報這篇評論「詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力」，且「這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題」，引起中國人民憤慨和國際社會譴責。

耿爽說，中國已多次向華爾街日報提出嚴正交涉，闡明中國的嚴正立場，要求其認識到錯誤的嚴重性，公開正式道歉並查處相關負責人，同時保留對該報採取進一步措施的權利。「但遺憾的是，華爾街日報迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人」。

耿爽說，中國依法依規處理外國記者事務，「對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎。鑑此，中方決定從即日起，吊銷華爾街日報3名駐京記者的記者證」。

華爾街日報3日刊登的評論主標題為「中國是真正的東亞病夫」，副標則是「中國的金融市場可能比野生動物市場更危險」。文章指出，新型冠狀病毒肺炎疫情讓中國「勢不可擋」的崛起被看破，而疫情可能讓中國金融體系動盪，並對中國的政治情勢、國際政局造成影響。

中國外交部發言人華春瑩6日曾指責撰寫評論的美國巴德學院（Bard College）教授米德（Walter Russell Mead）米德「應該為自己的言論、傲慢、偏見和無知感到羞恥；耿爽也在10日要求華爾街日報道歉。

香港01日前引述知情人士表示，華爾街日報有關負責人上週曾致信中國相關部門，表示報社新聞部和評論部相互獨立，新聞採訪和評論版面互不影響。而該報尚未就中國提出的正式道歉、查處責任人等要求，做出回應。