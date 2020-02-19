誠品行旅 三度榮獲《富比士旅遊指南》推薦肯定

全球最具權威性的旅遊界評鑑《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）已於日前公佈第62屆「2020 Star Award」評鑑榜單，於世界50多個國家共1898間酒店、餐廳與水療中心中，eslite hotel誠品行旅獲選為「2020值得推薦名單」，為2018以來第三年連續榮獲評選推薦，已成為國際間深具指標性的獨立飯店品牌。開幕至今即將屆滿五週年的誠品行旅，承載松山文創園區的歷史軌跡與自然生態的場域，獨享城市中難能可貴的寧靜與視野，致力於提供優雅細膩的美饌服務及旅宿環境，擁抱人文閱讀、文創展演、音樂電影、與知識講堂等文化資產與國際接軌，以台灣精神為內涵傳遞著「款待人、款待心」的心意，讓每位來訪的旅人都能體驗這座充滿生命感動的人文旅館。

為歡慶《富比士旅遊指南》三度推薦肯定，eslite hotel誠品行旅首次集結誠品各人文聚場，邀請旅人走出戶外，從空間的參與到體驗的創造，享受一段富有深度的藝文旅程。即日起至2020年3月31日推出「環遊誠品」國人限定住房專案，雅緻客房每晚6,900元，每日限量5間，誠品人會員持卡再享95折，除了可自在享用全館餐飲抵用金1,500元及一樓無國界料理餐廳The Chapter Café深受歡迎的澳洲炙燒和牛頰牛肉麵，入住期間亦可免費體驗「誠品生活松菸店」Hubox哈盒子鑰匙圈打印課程、「eslite café」餐飲消費85折、「誠品生活南西」及「誠品敦南店」來店禮兌換、「誠品酒窖」指定酒款、「誠品畫廊」參觀及KKDAY指定行程9折起等豐富內容，贈送服務總價值達4,800元，讓旅人循著便捷的捷運路線，即可環遊精彩的誠品一日生活。

針對即將到來的228連續假期，eslite hotel誠品行旅為回饋廣大的誠品人會員亦同步推出「誠品人限定｜228快閃城市旅行」，凡於2月21日前預訂2月28日至3月1日此三天假期，即可以每晚6,600元的專屬優惠入住雅緻客房，並加贈3,000元餐飲抵用金，邀請誠品人會員享受專屬的快閃禮遇，帶上一只行囊一本書，在城市的最後秘密花園，用自己的節奏定義旅行的美好時光。訂房專線：02-6626-2888 或詳見誠品行旅官方網站 http://www.eslitehotel.com/

體現台灣意象的美好境地 安頓身心的旅行居所

德語詩人里爾克曾說：「旅行只有一種，即是走入你的內在之旅」。eslite hotel誠品行旅以「款待人、款待心」的意念為出發點，並以豐沛的台灣文化為底蘊，設計理念結合了建築美學與歷史人文，不僅體現台灣意象，也銘刻這片土地的流轉時光，提供旅人一處「靜心感受、沈澱滋養」的文化居所，讓進到飯店空間的旅人能自然的感到放鬆，與自己的心靈對話，進而安頓旅人在某一個當下的心情，也為來自世界各地的國際旅人提供一處認識台灣在地生活的好所在。

eslite hotel誠品行旅總經理王本仁表示：「非常榮幸今年能夠再次榮獲《富比士旅遊指南》之肯定，誠品行旅身處在充滿歷史意義的松山文創園區裡，並以豐富的文化內涵吸引來自世界各地的藝文愛好人士，為台灣飯店市場開啟不同領域的客層，誠品不僅改變人們對書店、人文及藝術的想像，也改變了對於飯店的想像，讓飯店成為滋養心靈的一部份，未來亦會以『在書與非書之間閱讀』之精神，讓旅人來到誠品行旅，不只是住一晚，而是一場文化體驗的旅程、是一個閱讀生活的過程。」

「環遊誠品」國人限定住房專案 體驗精彩有趣的誠品一日生活

「真正的探索之旅不在於尋找新風景，而是擁有新眼光」為法國作家普魯斯特對旅行的詮釋，旅行是生活，也是創造生活的美好想像。為歡慶《富比士旅遊指南》三度推薦肯定，聚合人文閱讀、文創展演、音樂電影與綠意自然的eslite hotel誠品行旅，首次集結誠品各人文聚場，邀請旅人走出戶外，體驗誠品獨有的豐富藝文內涵。即日起至2020年3月31日推出「環遊誠品」國人限定住房專案，雅緻客房每晚6,900元，每日限量5間，誠品人會員持卡再享95折。

精彩的專案內容除了每房享有全館餐飲抵用金1,500元及一樓無國界料理餐廳The Chapter Café人氣料理的澳洲炙燒和牛頰牛肉麵，入住期間亦提供總價值高達4,800元的體驗服務，旅人可沿著便利的捷運路線，帶著親人或好友，一路暢遊精彩有趣的誠品一日生活。包括入住期間免費體驗「誠品生活松菸店」Hubox哈盒子鑰匙圈打印課程，共創親子同樂的珍貴回憶；「eslite café」餐飲消費85折，感受書香與咖啡香交織的獨特氛圍；「誠品酒窖」指定酒款，啜飲精選佳釀優雅細緻的風土韻味；於「誠品畫廊」領略當代華人藝術家的精彩作品，翻轉對藝術的想像；出示房卡套即可至「誠品生活南西」及「誠品敦南店」兑換旅人來店好禮(每店限量200份)；更結合知名旅遊預訂平台KKDAY，享有指定行程9折起之優惠，期待與旅人共同開啟感官與好奇心，激發對於未來的無限想像。

「誠品人限定｜228快閃城市旅行」住房加贈餐飲抵用金

安迪·安德魯斯曾說「人的一生中需要兩次衝動，一次是說走就走的旅行，一次是奮不顧身的愛情」，一趟隨意而行的短暫旅程，收獲的不僅是美麗的風景與沿途的奇遇，亦有飽滿充實的心靈與開闊的眼界。座落於松山文創園區的eslite hotel誠品行旅，承載著台北古老歷史文化，也同時擁抱自然繁生的公共綠意，流連在古蹟與鬱蒼的樹木之間，在城市裡提供一處難能可貴的最後秘密後花園。eslite hotel誠品行旅在歡慶蟬連《富比士旅遊指南》推薦的同時，為回饋廣大誠品人會員的長期支持，針對即將到來的228連續假期，亦同步推出「誠品人限定｜228快閃城市旅行」，凡於2月21日前預訂2月28日至3月1日此三天假期，即可以享有每晚6,600元的專屬優惠，並加贈3,000元餐飲抵用金，可自在享受The Chapter Café、In Between之間餐廳及The Lounge之豐富餐點及飲品，邀請誠品人會員享受專屬的快閃禮遇，在生態池畔散步或漫行於松菸建築群，為自己找一個心靈的寧靜角落，體驗一段即便無所事事也能怡然自得的美好時光。