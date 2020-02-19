台南大員皇冠假日酒店 防疫搶業績大促銷

儘管臺灣對於新型冠狀肺炎疫情的監控與管制得宜，但觀光飯店住房、餐飲依舊受到影響，有鑒於此台南市長黃偉哲為了建立國人安全出遊的信心，強調台南對疫情防疫措施的嚴謹，特別以台南大員皇冠假日酒店作為防疫示範酒店並親自訪查，也召集9家觀光飯店業者一同展示因疫情開發出的「宅經濟-外帶美食」。台南大員皇冠假日酒店也順勢推出大促銷，2020年3月31日止，元素平日午餐4人同行1人免費、龍蝦吃到飽只要有一位12歲以下兒童用餐，全桌享7折優惠、煉．瓦日式餐廳點用套餐享4人同行1人免費、彩豐樓推出冠軍主廚美饌，消費滿2,000元享免費外送服務。豪華雙人客房住宿乙晚只要3,999元起，含翌日自助式早餐2客及餐飲抵用券1,200元、或是憑蘭展門票或購票證明，任一房型享9折優惠。

防疫大作戰，滴水不漏，台南大員皇冠假日酒店全面啟動防疫措施也是台南觀光星級飯店中的典範，台南市黃偉哲市長實地訪查，由總經理陳裕仁親自接待，並說明防疫工作首要的任務就是竭力保障客人和員工的健康安全，全面執行體溫測量。凡體溫超過37.5度者謝絕入內，並提醒前往就醫與做好自主管理。防疫措施因應：1.員工上班時須落實量體溫，並詳實填寫體溫紀錄表。2.所有出入口派員針對進入酒店之客人，進行體溫測量。3.酒店在各出入口處備有酒精，供客人進行手部清潔消毒。4.酒店第一線同仁配戴口罩，與客人談話過程中禁止取下口罩。5.酒店除依例行的清潔工作之外，再加強環境消毒比重，例如：電梯按鍵、門把、手扶梯等使用75%酒精擦拭消毒頻率，全面防疫無死角，黃偉哲市長給予高度肯定，希望一同推安心、貼心、好FUN心的旅宿餐飲服務。

防疫做得好，就能安心出遊、開心出門嚐美食。台南大員皇冠假日酒店順勢推出大促銷，即日起至2020年3月31日止，元素平日午餐4人同行1人免費、龍蝦吃到飽只要有一位12歲以下兒童用餐，全桌享7折優惠、煉．瓦日式餐廳點用套餐享4人同行1人免費、豪華雙人客房住宿乙晚只要3,999元起，含翌日自助式早餐2客及餐飲抵用券1,200元(入住期間於元素、彩豐樓、煉‧瓦餐廳使用)。以上價格需另加服務費與營業稅，並不與其他優惠、信用卡或餐券合併使用。

因應新型冠狀病毒疫情，不出門也能大啖美味佳餚。台南大員皇冠假日酒店彩豐樓粵式中餐廳即日起至3月31日止，推出【冠軍主廚美饌 外帶外送享優惠】經典外帶豐味組合餐中適合小家庭4-5人享用，內含廣東掛爐燒鴨、家鄉海鮮豆腐煲、辣子雞/芥蘭雪花牛(2擇1)、廣東每日煲湯、古法蒸龍膽下巴、瑤柱蟹肉蛋白炒飯/避風塘海鮮炒飯(2擇1)，外帶自取優惠價1,990元(原價2,510元)，另有22道經典單點粵菜，包括煲仔料理、健康食蔬、港式點心、海鮮、燒烤、麵飯類、主廚精選、湯品，凡單筆消費滿2,000元享10公里內免費外送服務，須於取餐1小時前完成匯款(信用卡授權或匯款)，即可享用到外帶的粵式佳餚。預訂專線:06-512-1910彩豐樓。

2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日在台南後壁區台灣蘭花生物科技園區開展，台南大員皇冠假日酒店也提供優惠住房專案，憑蘭展門票或購票證明，不限房型可享最優彈性價9折，每日優惠數量依酒店房況提供，須另加5%營業稅與10%服務費，恕不與其他優惠並用，每人每晚限訂2間。 訂房專線：06-3911858。