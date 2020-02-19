【武漢肺炎】過度酒精洗手易引發皮膚病　台灣醫師：「濕洗手」是最有效的防疫方式

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）武漢肺炎疫情持續延燒，台灣民眾人心惶惶，除了戴口罩預防感染外，民眾也會用酒精等乾洗手產品來消毒手部，但醫師提醒，酒精具有刺激性、會造成皮膚乾燥，易引發皮膚病，此外，對酒精過敏的民眾，盡量採取「濕洗手」，或者自製乾洗手，以降低過敏的機會。

聯合報引述奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊說法，如果是敏感性皮膚、或是容易有手部濕疹的人，若頻繁使用酒精洗手，容易引發俗稱富貴手的手部濕疹，或使原本的症狀惡化。

鄭百珊醫師表示，酒精對皮膚有刺激性，且在酒精揮發的同時，也會一併帶走皮膚上的水分，造成皮膚乾燥，因此還是盡量以「濕洗手」方式來清潔雙手最好。

彰基兒童醫院兒童感染科主任林昭仁醫師表示，出門在外可能不方便隨時洗手，但這4大時機絕對要特別注意，在醫院接觸生病的人之前、回家後、吃飯前，以及如廁後最好都能「濕洗手」。

加上近來武漢肺炎疫情持續延燒，在這非常時期，也建議大人盡量不要親吻小朋友，以避免飛沫傳染。

目前坊間流傳一些自製乾洗手液的方法，重點在酒精濃度，市售藥用酒精濃度高達90%，殺菌效果反而不好，最佳的是75%。此外，對酒精過敏的人，在自製乾洗手液時可加入乳液，可以減少過敏的情形。

林昭仁醫師表示，根據世界衛生組織（ WHO ）建議，乾洗手不能完全取代濕洗手，然而不管乾洗手、濕洗手，最重要的是「搓揉」的動作。濕洗手記得要用肥皂搓揉20秒後，再用水把細菌沖掉；乾洗手的部分，搓揉也要長達20秒才能有破壞病毒的效果。