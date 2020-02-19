台灣風力發電發展契機

2019年11月在苗栗龍鳳漁港舉行全台首座離岸風電啓用典禮，由蔡英文總統親臨主持啟用儀式，本次啟用海洋風電離岸風場的總裝置容量達128MW（百萬瓦），每年約可供應12.8萬戶的家庭用電量，換算約可減少24萬5千公噸的碳排放量，這對台灣發展再生能源來說是非常重要的里程碑。

過去，人們總說台灣是個島國，天然資源貧乏，能源有98％需仰賴進口；但風力發電似乎翻轉了這觀念。我們擁有全世界最好的風場之一，只是過去未能發現它的的價值，台灣海峽的穩定的風場更被比喻為取之不盡，用之不竭的綠金，如能善加利用，必能在全球綠能轉型趨勢下，站穩重要地位。

企業善盡社會責任追求環境永續，認購綠電更已獲得國際企業支持。 2019年，GOOGLE宣布在台灣購買綠電。Apple也宣布全球廠辦設施皆以 100％ 綠電生產，勢必帶動整個供應鏈廠商轉型。雖風力發電前景看好，但仍存在噪聲、不穩定性及成本高等疑慮，在發展時應與社會大眾建立良好溝通管道，以凝聚社會共識。

台灣正邁入能源轉型之際，配合政府能源政策2025年綠電比率將達到20%，市場預估離岸風電產業將可創造1兆元產值及提供2萬多個工作機會，且開出的多為中、高技術層職缺，包括製造、維修和運轉等等，未來可能成為台灣一個非常重要的新興行業。發展海洋離岸風電有一定技術門檻，台灣目前仍仰賴丹麥、德國等國外開發商或系統商，期許國內應把握機會，在海洋離岸風電發展過程中掌握關鍵技術，以產業化為目標，把成功經驗包括風機製造、海洋發電的服務及海洋風電場域的建造等技術移轉或整廠輸出至海外，創造綠能商機，邁向永續能源發展之路。