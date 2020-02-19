勞動部「職場再適應計劃」協助新住民找到事業第二春

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）協助弱勢民眾及新住民重返職場，勞動部「職場學習及再適應計劃」，由廠商提供工作機會，透過職場實務操作與指導重返職場。有新住民透過該計劃順利找到工作，至今已穩定就業超過2年。

勞動力發展署北分署分署長林仁昭指出，弱勢求職者進入職場比一般民眾將面對更多挑戰。勞動部「僱用獎助措施」補助企業僱用持有推介卡的弱勢求職者，每月補助9,000元到1萬2,000元不等，最長可補助12個月。

此外，「職場學習及再適應計畫」除了補貼企業支應勞工3個月的基本工資，另還補助每月5,000元的教練輔導費，而弱勢求職者則可透過3個月的職場輔導與技能學習，順利重返職場並穩定就業。

中國籍新住民小雯婚後擔任全職家庭主婦照顧年邁的婆婆，婆婆離世後，小雯想進入職場分擔家計，雖然擁有大學學歷，但新住民身分讓她多次投遞履歷都石沉大海，她來到「花蓮就業中心」請求協助。

經就服員諮詢後，發現小雯思慮清晰、應對得體，於是運用「職場學習及再適應計畫」與「新住民僱用獎助措施」推介她到飯店擔任櫃檯接待人員，透過實務操作學習，雇主看到了她的工作態度與能力，在補助期滿後仍獲得留用，至今已穩定就業超過2年。

勞動部勞動力發展署北基宜花分署轄區內各就業中心提供一案到底就業服務，求職者經就業服務員諮詢後，依個別狀況評估並運用適當的就業促進工具，協助提升職場專業力並穩定就業，詳情請洽各就業中心。