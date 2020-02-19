新北校園防疫演練 侯友宜呼籲：親師生共同防疫、全力守護

開學在即，新北市各校積極進行防疫整備， 市長侯友宜今(19) 日特別到蘆洲區仁愛國小視察校園防疫演練實況， 確認學校演練量測體溫、消毒作業、防疫措施等情境， 並強力要求全市學校務必於開學前做好準備工作，全力防堵疫情， 保護新北孩子們的健康。

侯友宜市長表示，學校務必掌握全校教職員工生寒假期間旅遊史、 接觸史等健康情形追蹤， 並依中央疫情指揮中心規定做好自主健康管理。 新北市校園也採三級防護策略：家長於家中為孩子進行體溫量測、 入校時由學校進行第二次體溫測量、 學校隨時關注教職員工生健康情形。請家長一同合作防疫， 如在家中發現孩子發燒（依中央流行疫情指揮中心表示：耳溫≧ 38∘C；額溫≧37.5∘C者，須以耳溫再測量）或呼吸道症狀 (咳嗽、流鼻涕或喉嚨痛)，請落實生病不上課， 儘速配戴口罩就醫，以得到適切的診斷與醫療照護， 就醫後請在家休養至恢復健康再返校上學。

仁愛國小校長陳志哲提到，寒假期間已先行召開防疫應變會議， 擬定校內監控流程，積極採購物資嚴陣以待。另外， 更針對教育局提供的防疫演練的腳本，模擬學生入校後實際情況， 規劃五個情節的校內演練腳本，包含：家長為孩子量體溫、 入校後量體溫、隔離室疫情調查、中午用餐時衛生教育、 發現體溫異常學生的應對處理。經過演練， 確實有助於提升學校面對防疫備戰經驗。

教育局表示，新北市開學後防疫工作一切從嚴， 暫停校內所有師生室內大型集會活動，並已調整家長日模式， 請各校採書面方式辦理， 並針對嚴重傳染性肺炎製作防疫宣導影片及投影片， 提供學校衛教宣導。開學後加強環境消毒。

再次提醒，在校期間不強迫健康的教職員工生佩戴口罩， 倘學校臨時發現有發燒或呼

吸道症狀的教職員工生，必須立刻戴上口罩就醫。

本次演練也將拍攝整體流程製作為演練範本提供各校參考， 並於開學前放置於新北市親師生平臺(https://pts. ntpc.edu.tw/)、新北學Bar(網址：https: //www.facebook.com/ntpcedugov/ )、新北市政府教育局網站/防疫專區(網址：https:// www.ntpc.edu.tw/)， 籲請新北市全體親師生善用新北市及中央各防疫公告平臺查詢資訊， 共同為防疫備戰。