淡水農再社區全力放送櫻花中

春暖花開，一年一度的浪漫櫻花季又來了， 粉紅色的櫻花已在新北農再社區陸續綻放， 今年要推薦民眾到淡水農村賞櫻遊社區，趁著花季盛開， 走訪社區感受落櫻繽紛的農村風情。

新北市淡水區樹興社區， 是新北市政府農業局輔導的農村再生社區之一，社區境內綿延3公里 的「滬尾櫻花大道」是新北市著名的賞櫻景點。 從淡水輕軌淡金鄧公站出發，沿著「滬尾櫻花大道」漫步， 緋紅色的山櫻花已綻放在步道上兩旁，春色繽紛， 把社區點綴得十分熱鬧。賞櫻之餘， 也推薦民眾到樹興社區內體驗蒔茶籽油風味料理及農村體驗活動， 感受樹興社區清新自然的農村氣息。

忠山社區與忠寮社區過去同為行忠社區， 獨立後各自申請成為農村再生社區。忠山社區內的奎柔山路(北8縣 道)種植有八重櫻和吉野櫻，兩旁的八重櫻已經開放， 含苞的吉野櫻也準備綻放爭美，到訪忠山社區賞花漫遊， 推薦到社區的百年古廟行忠堂探尋， 拜訪八仙洞的泥彩雕塑文物與日據時代留下的淡水神社遺跡， 感受農村社區保留的傳統文化底蘊。沿行忠路往上前行， 在北新路三段岔路口轉進忠寮社區的泉州厝， 是新北市另一賞櫻秘境， 進到社區內隨處可見緋紅色櫻花錯落綻放在社區百年古厝群與紅磚厝 之間，追櫻之餘，民眾也可到李氏旗竿厝探訪， 在百年古厝群內品味忠寮社區古色古香的美好恬靜。

農業局長李玟表示，淡水一直都是新北市著名的賞櫻勝地， 今年推薦民眾深入農村再生社區，走訪淡水樹興、 忠山和忠寮社區賞櫻路線，來一趟純樸的農村賞櫻之旅， 體驗社區樂活好時光。