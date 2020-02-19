富邦證券：紅包理財術 定期定額ETF正夯！

適逢春節假期結束，許多孩子皆是荷包滿滿，很多家長也都在問， 現階段到底該不該把紅包拿來存股養錢呢？富邦證券表示，統計19 70年以來發生的世界流行性疾病，其中，2003年的SARS、 2009年的H1N1跌幅最深，但在疫情受到控制後， 反彈幅度也最大。整體而言，MSCI世界指數自疫情爆發後， 指數在低點反彈1個月、3個月、6個月，分別平均上漲0.44% 、3.08%、8.50%。因此，父母在關心全球疫情的同時， 不妨帶領孩子投資理財，啟發孩子的理財DNA，而「紅包理財」 則推薦以定期定額ETF為主。

富邦證券表示，ETF相較於單一個股，可以一次買到多檔個股， 能有效分散風險又能賺取長期投資的資本利得， 若再透過定期定額投資的方式， 不但可以細水長流的替孩子存好教育基金， 更可透過定期定額投資來達成長期穩定的理財目標。同時，啟發孩子 ，原來周遭生活事件，可都是與全球各主要指數、 經濟脈動息息相關，進而從小建立正確的投資觀。

以富邦證券為例，自從開辦定期定額ETF業務以來， 熱度持續看漲，扣款人數已超過37,000位，累計扣款金額直逼 35億元大關。其中，2019年未成年子女扣款人數較前一年成長 11.1%，顯示是家長認同定期定額投資ETF不但可分散進場時 點，又可達長期投資的複利增值效果， 因此主動帶小孩來開戶進行投資，為小孩儲存第一桶金，甚至是未來 20年的教育基金。

由於，中國爆發武漢肺炎疫情主導了市場情緒， 連帶的也衝擊到全球股市，富邦證券指出，現階段定期定額ETF投 資，可布局穩健息收、波動相對低的債券ETF，並持續關注病毒疫 情的後續發展。新年新希望，透過小小的紅包理財術， 從小養成孩子正確的理財觀念，練就一身投資理財好功夫， 將會是您給孩子最大的資產！心動不如馬上行動，就從今年開始吧！