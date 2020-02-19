美國國務院贊助　打擊假訊息科技高手可望奪獎金25萬美元

（台灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）為期兩日的「美台科技挑戰賽」今（19）日在台北展開，來自台灣、澳洲及以色列的七家科技公司將展示針對打擊不實資訊所開發的技術，並有機會奪得總額高達美金25萬元的獎金。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）副處長古立言（Raymond Greene）致詞時表示，美台科技挑戰賽：應對不實資訊與宣傳是一項跨學科活動，匯聚了這個區域的技術專家、大型公司科技公司、非政府組織及媒體一同參與，「我們希望在這項關鍵議題上提高共同意識，並部屬最先進科技對抗政治宣傳及不實訊息，同時為我們的社群打造未來的復原力。」

美國國務院全球參與中心科技參與團隊主任華茲（Patricia Watts）指出，七家來自台灣、澳洲及以色列的科技公司在先前公開比賽遴選脫穎而出，將在未來兩天展示其發展出用以應對政治宣傳與不實資訊的技術；一至三組優勝團隊將在明日選出，並由全球參與中心頒發總額高達美金25萬元（約新台幣750萬）的獎金。

古立言表示，「台灣站在不實資訊戰的第一線，面臨來自難纏對手的種種攻擊。中國已投入鉅資開發日益複雜的手法，力求透過包括社群媒體在內的多種管道，匿名散布不實訊息。」

古立言指出，儘管中國的惡意手法不斷演進，其動機卻始終如一，「就是要削弱台灣得來不易的民主與自由」；他也提及，在應對不實資訊的挑戰方面，美國與台灣是能力出眾且彼此互補的夥伴。

華茲也提及，此次活動彰顯公私部門協力對抗不實資訊的重要性。為期兩天的美台科技挑戰賽還包括數場座談，由Google、臉書等科技公司、台灣事實查核中心等非政府組織，以及媒體代表與談，分享不同領域的團體處理假新聞及不實資訊的實務經驗。

在簡短的演講中，台灣數位政務委員唐鳳也提及公私部門協力與公民參與對於一個社會妥善因應不實資訊至關重要，並持續推廣透明治理及政府公開資料。她也分享近日為因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）而由政府統一徵用並派發口罩後，她如何協調政府部門公開資訊，交由民間開發可以查詢販賣口罩的藥局所在地的線上地圖，並顯示即時的口罩庫存，利用科技工具解決民生問題的過程。