友好城市力挺台灣燈會 異國風情深獲好評

台灣燈會中的國際友誼燈區日本友好城市也提供鼠形祈福牌，讓燈會充滿濃濃異國風 台灣燈會中的國際友誼燈區日本友好城市也提供鼠形祈福牌，讓燈會充滿濃濃異國風

2020台灣燈會展期進入倒數，其中國際友誼燈區「悠揚谷」邀請我國友邦聖克里斯多福及尼維斯、日本青森縣平川市、鳥取縣等多個國家及城市參與，呈現不同異國風情，展現多元文化共融精神，獲得許多臺灣民眾及外國遊客肯定，紛紛表示令人印象深刻，相當精彩。

臺中市秘書處表示，我國友邦聖克里斯多福(聖啟斯)及尼維斯大使館、貝里斯大使館都力挺台灣燈會，除了設置「柏克利紀念鐘」(Berkeley Memorial)花燈，呈現聖國首都巴士底市（Basseterre）的地標景觀，也將聯合國教科文組織列為世界自然遺產的貝里斯「大藍洞」化身為造型花燈，映襯著生生不息海底世界生物。

國際友誼燈區也安排了異國文化及舞蹈展演、日本祈福活動等，參與活動的民眾反應熱烈，並表示能看到不同國家的演出、感受日本祭典文化，是很棒的體驗。

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯等5個大使館、美國在台協會(AIT)等10個外國駐臺代表處、臺中友好城市日本青森平川、鳥取、群馬、山口、名古屋等國際城市代表約100人，也到台中遊歷台灣燈會，紛紛讚許國際友誼燈區真的「璀璨台中」，同時能深化國際交流，維持城市友誼。

此外，海地、瓜地馬拉、諾魯等各國大使、美國AIT、俄羅斯、波蘭、南非、奈及利亞、祕魯、義大利、匈牙利、荷蘭、德國等駐華代表處，也都攜家帶眷逛台灣燈會，駐華使節紛紛表示印象深刻，2020台灣燈會相當精彩。（新聞轉載自新住民全球新聞網）