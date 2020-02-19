小珍珠的煩惱 賽珍珠基金會協助新二代學習資源

財團法人台北市賽珍珠基金會扶助經濟弱勢新移民家庭逾二十年。其近期針對所服務的新移民二代進行「小珍珠的煩惱」*調查，發現七成的新移民二代長期擔心家裡的經濟情況；近五成的孩子希望自己能有機會學習技能或才藝；也有逾7成的孩子希望能參加輔導課，或有人可以和自己討論功課。此調查說明經濟弱勢新移民家庭的經濟狀況，已影響新二代獲得合適學習資源，使得他們缺乏精益求精的管道。因此賽珍珠基金會呼籲民眾關心新移民孩子學習資源的不足，提供孩子機會發揮所長。

賽珍珠基金會調查發現該會扶助的孩子有45%想要學習技能與才藝、36.8%希望能參加補習班或課後輔導、35.4%希望有能夠討論功課的對象；同時也有69.9%的孩子擔心自己家庭的經濟情況。調查數據顯示逾八成的孩子期望加強自我能力，但卻被生活的環境受阻，如家庭經濟狀況、無合適學習資源等。該會希望家庭能投注資源在孩子學習上，因此每年多方籌募與規劃方案，如獎助學金、技職培力補助或是青少年工作坊等。

賽珍珠基金會近幾年協助了新二代考取數張證照，補助孩子進軍跆拳道全國大賽贏得冠軍；開辦攝影、影片剪輯、攀岩等課程，讓青少年體驗多種職涯可能；亦在「童心協力-經濟弱勢新移民家庭新春圍爐」活動中頒贈助學紅包。新移民子女透過這些服務獲得支持，不因金錢而在學習上卻步，家庭經濟壓力也得以緩解。

該會尤英夫董事長表示孩子的學習不能等，但新二代教育資源短缺，呼籲大眾愛心支持「童心協力-經濟弱勢新移民家庭新春圍爐」募款活動，活動詳情請洽財團法人台北市賽珍珠基金會官網。

註：「小珍珠的煩惱」施測對象為賽珍珠基金會受助孩童，其學齡落在國小高年級至大學四年級，共207名；於108年12月16日至109年1月25日以線上問卷輔電話訪問方式進行調查。（新聞轉載自新住民全球新聞網）