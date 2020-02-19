鑽石公主號隔離檢疫到19日屆滿, 下船的乘客在日本橫濱港受到媒體包圍（美聯社) 鑽石公主號隔離檢疫到19日屆滿, 下船的乘客在日本橫濱港受到媒體包圍（美聯社)

更新時間: 2020-02-19 16:49

首次發稿: 2020-02-19 14:58

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣中央疫情指揮中心今天(19日) 公布，目前停泊在日本的「鑽石公主號」上，新增1名台人確診武漢肺炎。

指揮中心副指揮官何啟功下午在記者會表示，日方通知，有第5名台灣人確診為COVID-19（新型冠狀病毒肺炎，俗稱武漢肺炎），但個案資料還不明。

中央社引述駐日代表處表示，5位台灣乘客當地時間19日下午2時前先後下船，他們看到代表處人員舉國旗歡迎，都激動落淚。

謝長廷代表政府向他們一一表達慰問之意，陪同前往的疾病管制署蘇醫師，則說明返台檢疫事宜及相關注意事項，5位國人均表示感謝。

駐日代表處表示，5名國人最後在駐日處人員引導下，上車直接前往飯店。

此外台灣中央流行疫情指揮中心今天也宣布，計畫以包機接回在日本的鑽石公主號滯留台人，接回後會先送到醫院採檢，將分送至2到3家醫院。採檢確定2次陰性後，送集中檢疫所隔離。

因爆發武漢肺炎群聚感染而滯留日本的鑽石公主號，乘客將陸續下船撤出。中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，宣布台灣籍乘客撤離及包機回台相關訊息。

據了解，台灣包機接回日本鑽石公主號上國人的時間最快是21日下午，尚待日方許可確認。船上台灣籍的旅客、船員合計有24人，扣除確診5人，應有19人可搭乘包機返台，但有部分旅客持有兩本護照，只要持有台灣的護照、國籍，且有意願搭乘回台者，都可以搭乘包機回來，確切人數屆時才能確定。

指揮中心表示，這趟包機處理方式與武漢返台相同，鑽石公主號已屬高風險環境，所有包機返台國人要到醫院隔離14天，兩次檢測都呈陰性之後，再轉到檢疫所。

指揮中心副指揮官何啟功在答覆媒體詢問時說明，船上有兩位台灣船員，一人會隨包機回台，另一人因公司安排會暫留當地，可能要一個月之後回台。若船上沒有新增案例，再評估是否允許他以其他方式回台。

衛福部長陳時中說，宣布為疫區之後，希望國人跟隨指揮中心的指示辦理，若人不回來，在國外也無法強制他回來。但一旦回來，就要按照相關檢疫、隔離規定辦理。

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首次發稿: 2020-02-19 14:58

「鑽石公主號」20 台灣人解除隔離 林佳龍: 華航包機21日從羽田機場起飛

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）爆發武漢肺炎疫情的「鑽石公主號」郵輪，今天(19日) 解除隔離，駐日代表謝長廷已抵達橫濱迎接國人。船上5名台灣旅客下午1時左右將會下船，並在衛福部疾病管制署人員指揮下，送往事先安排好的飯店休息。

「鑽石公主號」爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。船上目前仍有18名台籍乘客、2名台籍工作人員。另外有4名台籍乘客因確診，日前已經下船送醫治療中。

有關派包機接回鑽石公主號郵輪台籍乘客與工作人員一事，交通部長林佳龍今天(19日) 說，華航已經準備好，外交部也與日本政府協調安排21日的時間，從日本羽田機場起飛。

林佳龍上午陪行政院副院長陳其邁，到台灣大車隊，視察計程車隊防疫工作。中央社報導，林佳龍在接受媒體採訪時，說明政府將派包機，接回停泊在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪上、 台灣旅客及工作人員。

至於包機確實起飛時間及降落桃園國際機場或台北松山機場，林佳龍未透露，只說接受中央疫情指揮中心的指揮。

民航局回應，目前還未接獲華航的包機申請。

日方今天安排首批500名船上乘客陸續下船，日本時間上午10時30分（台灣時間上午9時30分）開始進行，首批會先以無確診的老人為主。

謝長廷和駐日副代表蔡明耀、駐日本橫濱辦事處處長張淑玲等人，上午10時抵達橫濱碼頭，準備迎接今日可下船的國人。

謝長廷表示，目前有多個國家派專機接回鑽石公主號上的國民，但因條件不同，時間也有差別。如在隔離中或檢測結果未明的旅客一起接走，時間較快，風險較大，例如美國在登機前接到有14個檢驗陽性的通知，臨時在飛機上隔離。

謝長廷指出，如果只接回確定陰性的旅客，要等檢測結果，而且要全部一次接回，時間會拖較久。

他說：「我們為了減少風險，嚴格限定檢驗陰性反應的旅客。目前香港等可能都是分批，日本旅客最多已經一部分下船。我們今天預計有5人左右可以下船。」

駐日代表處表示，今天500位下船的乘客中，包括5位國人，預計下午1時至2時左右會下船。代表處接到國人後，將在衛福部疾病管制署人員防疫指揮下，送往事先安排好的飯店休息。

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