陳裕仁總經理履新 擦亮皇冠假日酒店品牌價值

台南大員皇冠假日酒店為IHG洲際酒店集團在臺灣唯一的皇冠假日酒店高端品牌，231間客房、4大主題餐廳、大型宴會廳與8間多功能會議室、完善的健身休閒中心等，是IHG旗下酒店在臺灣唯一提供全服務型的國際連鎖酒店，開幕逾2年之際，新總經理陳裕仁正式履新，以45歲年輕之姿接下總經理一職，希望透過他的帶領為皇冠假日酒店創造品牌的價值，並訴求lifestyle模式，融入屬於在地台南安平的生活方式。

主動改變 主動出擊

台南大員皇冠假日酒店新總經理陳裕仁，原任職於洲際酒店集團臺灣區域銷售部業務總監，主要負責將洲際酒店集團旗下的各大品牌酒店的行銷業務，以及優悅會、商悅會方案推廣給臺灣的企業，透過跨國整合創造臺灣旅遊市場的活絡。因為過去累積長達16年的業務資歷，深感沒有賣不出去的商品，只有不會賣的人，所以於2007年澳門博弈觀光起飛時，陳裕仁以10年時間分別在威尼斯人拉斯維加斯、普拉佐、威尼斯人澳門度假酒店、金沙城中心、新加坡濱海灣金沙和澳門巴黎人等，擔任銷售業務經理，也奠定了他自我激勵、自我挑戰的業務功夫。陳總經理首要任務就是主動改變、主動出擊，擦亮皇冠假日酒店的品牌價值。

員工快樂、客人滿意、鄰里和睦 缺一不可

總是笑臉迎人、充滿活力的陳裕仁，外表帥氣陽光，勘稱是台南五星級酒店最年輕的型男總經理。他將憑藉卓越的領導力、創造力與行動執行力，帶領台南大員皇冠假日酒店樹立新風氣與新精神。他說：員工開心服務，客人才會滿意；鄰里和睦，企業才能永續，所以要創造一個幸福快樂的工作環境，解決員工在工作上問題，自然能夠讓員工發自內心，以開心熱情的態度服務顧客，顧客在一個設備完善且舒適的旅宿環境中，透過感動服務獲得超乎期待的顧客滿意，真正成為「客人摯愛的傑出酒店」為目標，拓展國際視野，共同迎接來自全球各地的旅客。另外，社區鄰里的友善互動也很重要。企業在追求獲利與績效中也必須兼顧企業的社會責任，從鄰里友善為出發，因地制宜結合社區文化、生活體驗，透過資源整合，讓酒店與社區之間產生相互依存的關係，創造企業永續經營與帶給社會正面的影響力。

低碳環保、慈善公益 雙管齊下

隨著保護地球的友善消費意識崛起，低碳環保也是企業該努力的方向，陳裕仁總經理表示，酒店將積極推動節能減碳的作為，從設施設備的節能、資源的回收，再到食物採購、環保材質運用，以及推出環保住房、環保會議、環保餐飲等專案，希望倡導低碳消費，進而逐步引導顧客人養成良好的綠色消費習慣，並且強化公益慈善活動的結合，真正落實企業社會責任。相信在他的高EQ的溝通技巧，與獨特的領導之下，台南大員皇冠假日酒店可以領引觀光產業的新風潮，樹立國際連鎖酒店的標竿，創造輝煌的佳績。