武漢肺炎防疫不力 日本「發燒4天再就醫」方針遭批荒唐

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎讓日本的防疫能力被打上大問號，除了鑽石公主號郵輪隔離措施遭詬病，本土確診案例也一宗接著一宗。鑒於2020東京奧運在即，官方17日公告民眾防疫方針，卻又招致批評。

CNN報導，截至19日，日本已通報逾六百起新型冠狀病毒（COVID-19）案例，光是郵輪上就有542起之多。上週五國內案例還停留在31起，本週二卻激增為62起，顯然有失控之虞。首相安倍晉三週日表示，日本已進入武漢肺炎疫情「新階段」。厚生勞動大臣加藤勝信也要求民眾減少不必要的聚會，老年、慢性病患者更應避免造訪人多場所。

日本政府呼籲民眾勿病急亂投醫，一出現疑似症狀就往醫院跑。若有疲倦、呼吸困難、體溫達37.5度以上連續四天等症狀，再撥打全國防疫中心熱線尋求協助。然而，除了應變緩慢、讓鑽石公主成了漂浮毒輪，連續發燒四天才需至指定醫療單位就醫的指示，也讓民眾直呼荒唐，不少網民大嘆政府無能，想遏止疫情擴大簡直癡人說夢。

另一方面，值此口罩短缺期，日本警視廳去年8月曾在推特教導民眾如何用廚房紙巾自製口罩的推文，也再獲熱烈討論。雖具創意又能應急，但台灣衛生單位認為，恐怕難以抵擋飛沫病毒傳播。

至於經濟衝擊，可以想見日本絕難倖免。中國旅客向來是日本觀光一大支柱，2019年赴日觀光人次達960萬，貢獻的觀光收益足足有三分之一之多。自中國1月禁出團後，旅客人數驟降，再加上強颱哈吉貝侵襲、消費稅調高，再再打擊日本經濟。根據17日發布的數據，這全球第三大經濟體，2019年第4季較上季萎縮6.3%，是2014年以來最大降幅，步入衰退恐已成定局。