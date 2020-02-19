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【快訊】桃園機場第三航廈搞不定！董事長王明德遭拔官　交通部今批准新人事案

交通部今（19）日核准新人事案，現任桃機董事長王明德「屆齡不延任」

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/19 11:06
圖為桃機第三航廈出境大廳設計圖 (中央社2018年檔案照片) 

圖為桃機第三航廈出境大廳設計圖 (中央社2018年檔案照片) 

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 桃園國際機場第三航廈工程3度流標，交通部要求桃機公司簡化設計、控制預算，但桃機公司所提的新計畫，主體航廈又要增加96億預算，總計畫增破160億。

根據ETtoday新聞雲 報導，交通部今（19）日核准新人事案，已滿65歲的現任桃機董事長王明德「屆齡不延任」，並由民航局長林國顯暫代其職。

左為暫代桃機董座的林國顯(圖/民航局官網) ，右為屆齡退休的王明德(圖/中央社)

林國顯學經歷如下 (資料來源: 民航局官網)

學歷：

  • 美國加州大學戴維斯分校土木暨環境工程研究所博士
  • 交通大學交通運輸研究所碩士
  • 交通大學運輸工程與管理學系畢業

主要經歷：

  • 交通部民用航空局局長（105.08~迄今）
  • 交通部主任秘書（103.04~105.08）
  • 交通部路政司司長（102.02~103.04）
  • 交通部路政司副司長（99.10~102.02）
  • 交通部運輸研究所組長（90.10~99.10）
  • 交通部運輸研究所簡任研究員（90.08~90.10）
  • 交通部運輸研究所簡任工程司（90.01~90.08）

事實上關於這項人事案，工商時報在16日就曾獨家報導:

行政院已決定桃機公司董事長王明德3月初將屆齡退休不延任，據了解，王明德不延任也是為先前桃機公司未能依交通部長林佳龍要求，在2月中下旬期限內提出桃園國際機場第三航廈整體發包改善策略，因此3月初任期將屆的王明德將因此不延任。至於接任人選，可能先由交通部常次祁文中暫代外，另民航局長林國顯也被視為是代理桃機董座人選的一匹大黑馬。

工商時報)

對於第三航廈主體工程延宕問題，林佳龍部長在去年(2019年) 8月時即要求桃機在半年內提出解決方案，去年11月時，林佳龍曾指示，在不違背建築師的原創設計及建築美學的前提下，請王明德負起責任，希望在三個月內，提出完整方案，打造便捷、智慧並兼具美觀的國門。但三個月期限已過，桃機仍提不出可行方案。

據悉民航局長林國顯過去一年在華航機師罷工、長榮空服罷工、遠航無預警停飛及肺炎疫情應變一連串危機事件中，因具專業能力，深受林佳龍信任，也受府院高層賞識，因此成為代理桃機董座的可能人選。
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