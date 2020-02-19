BBC: 武漢肺炎「零號病人」曝光　比官方通報發病日「提早近一周」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國目前正努力遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，俗稱武漢肺炎，中國稱「新冠肺炎」）的蔓延，但這場疫情究竟從何而起，仍是一團迷霧。

BBC在18日的報導中，引述一名曾參與救治目前公眾所知的首例武漢肺炎病患的醫生說，比官方資訊更早的真正首例(或是零號病人) ，是一名70多歲患病、在家臥床的腦梗塞患者。

這是該名早期病患的信息，首次獲得公開。他被推斷於12月1日發病，比武漢官方此前通報的12月8日發病的患者，提早了近一周。值得關注的是，他沒有華南海鮮市場的暴露史。

武漢華南海鮮市場內的野生動物交易，一直被懷疑是導致疫情的罪魁禍首，但這名「零號病人」的經歷，卻直接挑戰該結論。學者和網友紛紛質疑，病毒是否有潛在的其他源頭，包括是否可能與「武漢病毒研究所」存在關聯。

武漢市衛健委曾在一份通報中指，官方所知的首個病例，發病時間是去年(2019年) 12月8日，但國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet /BBC稱 《柳葉刀》）1月24日發表的一篇、由收治武漢肺炎重症病患的武漢「金銀潭醫院」副院長黃朝林等人撰寫的論文，將首名病患的發病時間前推至12月1日(如以下截圖) 。該論文由近30名中國醫療機構的研究者所撰寫，他們中的相當一部分工作在救治新冠病患的第一線。

圖/THE LANCET

金銀潭醫院的重症監護病房（ICU）主任、也是上述論文作者之一的吳文娟醫生，周一（2月17日）對BBC透露，這名12月1日發病的病患是一名年過七旬的男子。12月1日這個發病時間，是通過流行病學調查，綜合家屬回憶得出的結論。

吳文娟表示，這名老人此前便患病在家，並沒有去過華南海鮮市場，由於疫情爆發初期有大量該市場的商戶患病，一度被認為是疫情的起源地。

「他住在離海鮮市場四五站（公車站）遠的地方，」吳文娟說。「而且因為他患病，所以基本上不出門。」

據《刺胳針》刊載的論文披露，該老人的家人在其發病後，均未出現發燒或呼吸系統症狀，其與後來的病人間也沒有發現流行病學聯繫。而在他發病10天後，才另有3人出現相關症狀，其中2人也沒有華南海鮮市場暴露史。

武漢「金銀潭醫院」副院長黃朝林此前在接受中國媒體《財新網》採訪時表示：「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源……其是多源性的，」但他認為，該病毒有較大可能依然來源於野生動物。

在周六（2月15日）的一次記者會上，中國科技部的官員重申，蝙蝠仍是最有可能攜帶新冠病毒的源頭，但穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一。

這不禁讓人想到2002到2003年間，在中國流行的「非典」（又稱「沙士」，SARS）疫情。科學家們原先認為病毒來源於果子狸，但最終其病源被認定是蝙蝠。但時至今日，首名「非典」患者——一名廣東省河源市的廚師——仍堅稱他並未接觸過這些野生動物。

「武漢病毒研究所」是最近被輿論質疑的一個焦點。由於中國官方對於首名患者的身份一直諱莫如深，不停有網友質疑，首名患者是否是武漢病毒研究所的員工。

例如，上周六（2月15日），「武漢病毒研究所女研究生黃燕玲是新冠肺炎零號病人」的傳言在中國社群媒體廣為流傳。「零號病人」一般指第一個被病毒感染，並開始散播病毒的患者。

該研究所與黃燕玲所在公司在周日(16日) 先後「闢謠」，指該女士「畢業後一直在其他省份工作生活」。該所研究員石正麗對媒體說，「我們所沒有一個人被病毒感染過，我們所是零感染。」

此外，早在疫情暴發之初，一篇出自印度理工學院團隊的論文便質疑稱，新冠病毒（武漢肺炎病毒) 的4個獨立的插入片段「不太可能在自然界偶然發生」，這瞬間讓外界對於武漢病毒所「製造生化武器」的陰謀論甚囂塵上，但隨後該文的作者宣佈撤稿。

BBC引述美國羅格斯大學（Rutgers University）生物學家理查德·埃布萊特（Richard H. Ebright）說，根據目前對病毒的基因組測序，沒有任何證據表明該病毒經過人工改造，埃布萊特曾在《自然》期刊對武漢病毒所的一項蝙蝠病毒實驗表示關注。

但埃布萊特補充說，這並不代表著可以排除此次疫情的病毒，由於實驗室事故，進入人群的可能性。

他表示，基因組測序顯示，此次爆發的病毒與武漢病毒研究所2003年在雲南某個山洞採集的蝙蝠冠狀病毒RaTG13非常接近，全基因組同源性為96.2%。

「這意味著，這種病毒目前已知存在於兩個地方：雲南的山洞和武漢病毒研究所的一個實驗室中，」埃布萊特說，「它從2013年儲存在武漢病毒研究所至今。」

2月14日，中國國家主席習近平在一次會議上提出，要將生物安全「納入國家安全體系」，盡快推動生物安全法。次日，中國科技部則要求「加強對實驗室，特別是對病毒的管理」。

在被問及首例被確診的老人是否有親屬與武漢病毒研究所或華南海鮮市場相關，金銀潭醫院的吳文娟主任表示，現在「不能下結論」。