〈時評〉咖啡、蝙蝠、與武漢肺炎

武漢肺炎造成全球經濟秩序大亂，期貨市場受創最重的是咖啡期貨指數，下跌20％，咖啡農無不愁容滿面。

是什麼原因造成咖啡期貨指數重跌？原來中國近10年來咖啡消費量成長三倍，佔目前全世界總消費量的2%，看來比重雖不夠大，但是全球咖啡市場無不看好它未來成長潛力，許多咖啡農為此投資，墾地種樹，期望未來能夠有好的收穫，帶來收益。如今中國這個全球第二大經濟體出了那麼大的事，國內消費意願大減，甚至連什麼時候能夠解決疫情，還在未定之天，市場當然䧟入恐慌。

目前中國兩大咖啡商星巴克、瑞信咖啡都被迫做出痛苦的回應，其中星巴克將4300家門市，關閉半數，瑞信將武漢門市全部關閉。星巴克的股價因此下跌6％，瑞信更慘，跌掉3成，投資人損失慘重。

其實更大的麻煩是世界上已經有60多個國家，宣布中止與中國航空或海運的往來，這是造成咖啡市場恐慌的另個重要因素，咖啡豆根本無法運送到中國市場，堆積在倉庫中，時間久了影響品質，甚至還要報廢，損失不貲，打壞了咖啡市場，影響深遠，咖啡期貨價格當然下跌。

武漢肺炎深深影響咖啡價格，現在醫學界費盡心思研究，懷疑病毒傳染媒介極可能是來自蝙蝠。長久以來，蝙蝠一直是人類的朋友，牠為人類消滅極多的害蟲，過去農業社會，蝙蝠如果飛入家中，大家還會認為是「福來也」，不能傷害牠，要讓牠自己飛走。

有不少人拿牠當佳餚，中醫甚至拿來入藥，認為可以化痰止血安神。美國中風協會拿蝙蝠唾液製成藥物，在104名中風病患中注射，結果有6成病患療效良好，因為蝙蝠要吸動物血液時，會將唾液注射到動物血液中，阻止血液凝固，這樣的功效，正好適用在中風病患身上。

除此之外，蝙蝠其實也替咖啡農帶來經濟利益，只是大多數人不知道而已。目前全世界有兩種咖啡豆價格最昂貴，一種是麝香貓吃下咖啡豆後，排泄出來的麝香咖啡，另一種正是蝙蝠咖啡豆。

蝙蝠咖啡豆生産於馬達加斯加的拉沃納索洛地區，由於此地是火山地質，咖啡品質佳，特別受到蝙蝠的喜愛，蝙蝠常啃食咖啡豆，其唾液留存在殘留的咖啡豆上，經過發酵，特別受到許多咖啡愛好者的歡迎，他們認為有其獨特柔順的風味，因為產量少，價格昂貴。蝙蝠咖啡豆目前市面上的價格一公斤高達7000元新台幣，比一般商業咖啡豆貴上50倍，被視為珍品，而一般的咖啡豆市價每公斤只要140元新台幣。目前馬達加斯加一年僅生產2公噸蝙蝠咖啡豆，農業單位期待能夠拉高産量至少到20公噸，以增加收益。

咖啡、蝙蝠、與武漢肺炎之間乍聽之下亳無關連，但又互相影響。只能說，疫情沒有減緩，消費信心與咖啡需求不會來，而蝙蝠可能要繼續揹著傳染病源頭的罪名，除非人類能限縮活動範圍停止對牠棲息地的侵略及干擾了。