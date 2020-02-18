【武漢肺炎】郵輪鑽石公主號列疫區 包機返台18名國人需先隔離

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）郵輪鑽石公主號全船累計武漢肺炎確診患者共445人，其中有4人為我國籍旅客。中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，即日起，鑽石公主號郵輪即日起列為武漢肺炎感染區，確診的4名國人將留在日本接受治療，其餘我國籍旅客返國後將進行隔離。

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，鑒於日本橫濱港的鑽石公主號郵輪確診病例數逐日攀升，且船上我國籍旅客亦已有4人確診。

疫情指揮中心執行官周志浩表示，目前鑽石公主號上有24名台灣人，包括22名乘客與2名船員。其中，確診武漢肺炎的4名國人中，2名無症狀。確診的4人會留在日本接受治療。

為維護國人安全並保障國人回國權益，指揮中心宣布，該郵輪自即日起列為武漢肺炎感染區，船上所有我國籍乘客(含旅客及工作人員)如欲返國，必須依指揮中心安排統一搭乘包機回台，並遵守相關隔離檢疫措施。

指揮中心指出，目前停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，截至目前日方已採檢1,723件檢體，共445人確診感染COVID-19(武漢肺炎)，其中192人採檢時無症狀。

指揮中心強調，依據「傳染病防治法」第58條規定，主管機關對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，得採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。違反上列相關規定者，將依傳染病防治法第69條第1項，最高可處新台幣15萬元罰鍰。