士林萬麗 入住享會議場地NT$1優惠

春暖花開好時節！位於台北市近郊且擁有綠意繚繞之面山景緻的台北士林萬麗酒店，其二樓宴會會議空間，因坐擁有別於台北市區其他場地的景色，特別受到各大公司行號、機關團體舉辦團隊凝聚活動Team Building或各類型會議活動喜愛。為回饋各大公司行號，台北士林萬麗酒店於即日起至2020/04/30止，搶先業界推出「2020會議假期」住宿專案，凡於活動期間單次預訂15間(含)以上房間、或單次連續入住滿15晚以上(入住房型及數量不限)，即可以NT$1超值優惠價加價選用「半日會議專案」，會議專案內容包括半日會議場地使用、會議期間午餐以及茶點。專案優惠人數計算方式以「入住之房間間數(或連續入住之房晚總數)」計算，如：單筆預訂入住15間（或單筆預訂入住一間房且連續入住15晚）、即可支付NT$1元加價使用15人半日會議專案，專案可享會議場地使用、會議當日午餐升等士林廚房自助午餐15客以及會議茶點15人份，依照原收費每位餐點費用總計NT$1,738、最低場租費用為NT$15,000計算，等於基本至少可省下NT$41,070。

除了推出住房搭配會議場地享優惠NT$1加價使用外，另同步推出「2020春遊回饋專案」，每房NT$5,000 +15.5%，專案可享升等入住尊榮山景客房乙晚及自助式早餐兩客外，再贈「NT$2,500餐飲抵用券」，餐飲抵用券適用於館內四間餐廳，且不限入住期間使用，可沿用至2020/04/30（專案總價值NT$23,208，約享2.5折優惠，每日限量5間）。

另針對長住需求的旅客，同時推出「2020 Long Stay(長期住宿)」專案，凡連續入住7天起即可享升等入住尊貴山景客房外、另享特殊優惠房價，入住越久、優惠越多。如連續入住30天以上，可享優惠房價每晚NT$4,200+15.5%，專案原價每晚NT$19,553、約享2.1折優惠。為體恤同是觀光旅遊產業人員辛勞，推出「2020萬麗一家人」同業住宿優惠，凡是飯店、旅遊及航空產業公司行號及企業，出示公司識別證或是公司名片，即可享住宿優惠價每晚NT$3,636+15.5%，優惠包含享入住豪華客房乙晚、自助式早餐1或2客以及隔日延遲退房至14:00。敬邀民眾走出戶外，感受春天的美好氣息。